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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7941794279437944
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 16:17

  Zebra написав:
  Hotab написав:
  change_pm написав:ми людей і золото...

У нас є золото? Кому ми його віддаємо?

У нас є земля, яка с 1 числа тепер продається і купується.
Паралельно мала б бути відмінена обов'язкова військова повинність, бо чужу землю захищати задарма якось дивно виглядає - мають бути ринкові розцінки і привабливі пропозиції щодо захисту чужої земельки.

Правильно! Треба формувати український земльозахищальний батальйон = УЗБ!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 16:54

  zРадио написав:Нет, использование жилья, которое не монетизируется (в большинстве случаев это использование собственного жилья) не признается услугой и, соответственно, не попадает в ВВП. Зато у нас в методике оценки есть собственное ноу-хау за авторством Гройсмана - в ВВП включаются переводы заробитчан, являясь продуктом, произведенным в других странах


Including owners’ imputed rent (an estimate of how much it would cost to rent owner-occupied units) in GDP has long been a standard practice in national income accounting. Were owners’ imputed rent not included, an increase in the homeownership rate would cause GDP to decline.
https://www.nahb.org/News-and-Economics ... ic-Product
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 17:14

  oleg49 написав:
  zРадио написав:Нет, использование жилья, которое не монетизируется (в большинстве случаев это использование собственного жилья) не признается услугой и, соответственно, не попадает в ВВП. Зато у нас в методике оценки есть собственное ноу-хау за авторством Гройсмана - в ВВП включаются переводы заробитчан, являясь продуктом, произведенным в других странах


Including owners’ imputed rent (an estimate of how much it would cost to rent owner-occupied units) in GDP has long been a standard practice in national income accounting. Were owners’ imputed rent not included, an increase in the homeownership rate would cause GDP to decline.
https://www.nahb.org/News-and-Economics ... ic-Product


Ой, не подсказывайте им :mrgreen:

  pesikot написав:Этот бред уже давно разобран и опровергнут, но ты продолжаешь шпарить по старым методичкам


Не знаю, товарищ политинформатор, в каких твоих методичках "разобран и опровергнут этот бред" - ссылок на пруфы от тебя все равно никогда не дождешься, одна пустая болтовня... а вот изменения нормативки по оценке ВВП методом конечного потребления от 2018-го года четко предписывают считать произведенным продуктом разницу между потреблением и выпуском (т.е. импорт, оплаченный деньгами заробитчан и внешних спонсоров)

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0581202-06#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/file/tex ... 802n21.pdf
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 04 лип, 2021 17:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 17:15

  oleg49 написав:
  zРадио написав:Нет, использование жилья, которое не монетизируется (в большинстве случаев это использование собственного жилья) не признается услугой и, соответственно, не попадает в ВВП. Зато у нас в методике оценки есть собственное ноу-хау за авторством Гройсмана - в ВВП включаются переводы заробитчан, являясь продуктом, произведенным в других странах


Including owners’ imputed rent (an estimate of how much it would cost to rent owner-occupied units) in GDP has long been a standard practice in national income accounting. Were owners’ imputed rent not included, an increase in the homeownership rate would cause GDP to decline.
https://www.nahb.org/News-and-Economics ... ic-Product

тоді при 100% власників будинків, тре було би що всі здавали і всі орендували,
а ще підсмажив яйце, тре внести до ВВП якби це було в підсмажено і подано в ресторані, переспав із жінкою, тре зарахувати до ВВП, ніби як би сходив до проститутки, і т.д.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 17:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

flyman написав:тоді при 100% власників будинків, тре було би що всі здавали і всі орендували,
а ще підсмажив яйце, тре внести до ВВП якби це було в підсмажено і подано в ресторані, переспав із жінкою, тре зарахувати до ВВП, ніби як би сходив до проститутки, і т.д.


И главное — не забыть заплатить с всего этого подоходный налог!
alter
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 17:36

  alter написав:
flyman написав:тоді при 100% власників будинків, тре було би що всі здавали і всі орендували,
а ще підсмажив яйце, тре внести до ВВП якби це було в підсмажено і подано в ресторані, переспав із жінкою, тре зарахувати до ВВП, ніби як би сходив до проститутки, і т.д.


И главное — не забыть заплатить с всего этого подоходный налог!

Ну да. И как у нас принято, сделать заодно дам легкого поведения еще и налоговыми агентами, установить им план и жестко е.... гм... наказывать их за любую недоимку.
antey1969
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