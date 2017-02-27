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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7939794079417942>
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 15:20

  Цитрин написав:Можно ожидать, что НБУ увеличит курса доллара, чтобы выделенные деньги можно было дороже продать на межбанке. :)

Эти деньги в наличном виде не выделяются.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 15:26

  Цитрин написав:
Комитет по вопросам ассигнованиям Палаты представителей США одобрил законопроект об ассигнациях Госдепа. Он предполагает выделение Украине помощи в $481,5 млн в 2022 году, сообщает в Facebook пресс-служба посольства Украины в США.

Отмечается, что заявленная сумма помощи – на $28,5 млн больше, чем в 2021 году. Из них $125 млн выделят на цели безопасности по статье "Международное военное финансирование". По этой статье финансирование увеличено на $10 млн по сравнению с 2021 годом.


Можно ожидать, что НБУ увеличит курса доллара, чтобы выделенные деньги можно было дороже продать на межбанке. :)

Это не живые деньги, а военное оборудование и имущество на эту сумму.
Типа: Контрбатарейные радары, средств для борьбы с беспилотниками, оборудование для защищенной связи....
А также содержание амер.инструкторов, расходы на учения и т.п...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 15:31

  RTC12 написав:
  Цитрин написав:
Комитет по вопросам ассигнованиям Палаты представителей США одобрил законопроект об ассигнациях Госдепа. Он предполагает выделение Украине помощи в $481,5 млн в 2022 году, сообщает в Facebook пресс-служба посольства Украины в США.

Отмечается, что заявленная сумма помощи – на $28,5 млн больше, чем в 2021 году. Из них $125 млн выделят на цели безопасности по статье "Международное военное финансирование". По этой статье финансирование увеличено на $10 млн по сравнению с 2021 годом.


Можно ожидать, что НБУ увеличит курса доллара, чтобы выделенные деньги можно было дороже продать на межбанке. :)

Это не живые деньги, а военное оборудование и имущество на эту сумму.
Типа: Контрбатарейные радары, средств для борьбы с беспилотниками, оборудование для защищенной связи....
А также содержание амер.инструкторов, расходы на учения и т.п...

Тю, так це ж загальна практика, вже тими піплами 500 років використовується, вони нам буси і дзеркальця, ми людей і золото...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 16:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  change_pm написав:ми людей і золото...

У нас є золото? Кому ми його віддаємо?
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 16:06

  zРадио написав:Зато у нас в методике оценки есть собственное ноу-хау за авторством Гройсмана - в ВВП включаются переводы заробитчан, являясь продуктом, произведенным в других странах

Этот бред уже давно разобран и опровергнут, но ты продолжаешь шпарить по старым методичкам

Про газовые потоки - от тебя такая же польза, то есть - никакой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 16:08

  Hotab написав:
  change_pm написав:ми людей і золото...

У нас є золото? Кому ми його віддаємо?

У нас є земля, яка с 1 числа тепер продається і купується.
Паралельно мала б бути відмінена обов'язкова військова повинність, бо чужу землю захищати задарма якось дивно виглядає - мають бути ринкові розцінки і привабливі пропозиції щодо захисту чужої земельки.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 16:16

  Hotab написав:
  change_pm написав:ми людей і золото...

У нас є золото? Кому ми його віддаємо?

А куди золото Полуботка ділося?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 09:36

27.17-27.20/27.25-27.28
odessit2007
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 09:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Напевно, треба цього тижня трохи купити долярчиків і не тягнути кота за хвоста🐈🦧
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 09:48

  Успіх написав:Напевно, треба цього тижня трохи купити долярчиків і не тягнути кота за хвоста🐈🦧

Прожолжай держать нас в курсе.
Hotab
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