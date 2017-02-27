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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 04 лип, 2021 15:20
Цитрин написав:
Можно ожидать, что НБУ увеличит курса доллара, чтобы выделенные деньги можно было дороже продать на межбанке.
Эти деньги в наличном виде не выделяются.
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Zebra
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Додано: Нед 04 лип, 2021 15:26
Цитрин написав:
Комитет по вопросам ассигнованиям Палаты представителей США одобрил законопроект об ассигнациях Госдепа. Он предполагает выделение Украине помощи в $481,5 млн в 2022 году, сообщает в Facebook пресс-служба посольства Украины в США.
Отмечается, что заявленная сумма помощи – на $28,5 млн больше, чем в 2021 году. Из них $125 млн выделят на цели безопасности по статье "Международное военное финансирование". По этой статье финансирование увеличено на $10 млн по сравнению с 2021 годом.
Можно ожидать, что НБУ увеличит курса доллара, чтобы выделенные деньги можно было дороже продать на межбанке.
Это не живые деньги, а военное оборудование и имущество на эту сумму.
Типа: Контрбатарейные радары, средств для борьбы с беспилотниками, оборудование для защищенной связи....
А также содержание амер.инструкторов, расходы на учения и т.п...
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RTC12
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Додано: Нед 04 лип, 2021 15:31
RTC12 написав:
Это не живые деньги
Цитрин написав:
Комитет по вопросам ассигнованиям Палаты представителей США одобрил законопроект об ассигнациях Госдепа. Он предполагает выделение Украине помощи в $481,5 млн в 2022 году, сообщает в Facebook пресс-служба посольства Украины в США.
Отмечается, что заявленная сумма помощи – на $28,5 млн больше, чем в 2021 году. Из них $125 млн выделят на цели безопасности по статье "Международное военное финансирование". По этой статье финансирование увеличено на $10 млн по сравнению с 2021 годом.
Можно ожидать, что НБУ увеличит курса доллара, чтобы выделенные деньги можно было дороже продать на межбанке.
, а военное оборудование и имущество на эту сумму.
Типа: Контрбатарейные радары, средств для борьбы с беспилотниками, оборудование для защищенной связи....
А также содержание амер.инструкторов, расходы на учения и т.п...
Тю, так це ж загальна практика, вже тими піплами 500 років використовується, вони нам буси і дзеркальця, ми людей і золото...
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change_pm
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Додано: Нед 04 лип, 2021 16:03
change_pm написав:
ми людей і золото...
У нас є золото? Кому ми його віддаємо?
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Hotab
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Додано: Нед 04 лип, 2021 16:06
zРадио написав:
Зато у нас в методике оценки есть собственное ноу-хау за авторством Гройсмана - в ВВП включаются переводы заробитчан, являясь продуктом, произведенным в других странах
Этот бред уже давно разобран и опровергнут, но ты продолжаешь шпарить по старым методичкам
Про газовые потоки - от тебя такая же польза, то есть - никакой
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Додано: Нед 04 лип, 2021 16:08
Hotab написав: change_pm написав:
ми людей і золото...
У нас є золото? Кому ми його віддаємо?
У нас є земля, яка с 1 числа тепер продається і купується.
Паралельно мала б бути відмінена обов'язкова військова повинність, бо чужу землю захищати задарма якось дивно виглядає - мають бути ринкові розцінки і привабливі пропозиції щодо захисту чужої земельки.
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Додано: Нед 04 лип, 2021 16:16
Hotab написав: change_pm написав:
ми людей і золото...
У нас є золото? Кому ми його віддаємо?
А куди золото Полуботка ділося?
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Додано: Пон 05 лип, 2021 09:36
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Додано: Пон 05 лип, 2021 09:45
Напевно, треба цього тижня трохи купити долярчиків і не тягнути кота за хвоста🐈🦧
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Успіх
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Додано: Пон 05 лип, 2021 09:48
Успіх написав:
Напевно, треба цього тижня трохи купити долярчиків і не тягнути кота за хвоста🐈🦧
Прожолжай держать нас в курсе.
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Hotab
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