Укргаз онлайн на себя 27.32. На МБ резко падаем пока - 27.30. Спасибо prodigy за наводку - заказал вот такой - https://a-techno.com.ua/prod-1036278/, но не за 22 доллара, как у наших бырыг (не поддержал местного импортера), а за 6 долларов на AliExpress.
kluychkooleg написав:Укргаз онлайн на себя 27.32. На МБ резко падаем пока - 27.30. Спасибо prodigy за наводку - заказал вот такой - https://a-techno.com.ua/prod-1036278/, но не за 22 доллара, как у наших бырыг (не поддержал местного импортера), а за 6 долларов на AliExpress.
Вы лохонулись. Мощности излучения этого фонарика в полевых условиях не хватит даже увидеть что-он включен. У меня 10 Вт фонарик и проверить банкноты можно только в теньке. А вы заказали скорее всего игрушку с излучением максимум 1 Вт.
Востаннє редагувалось Zebra в Пон 05 лип, 2021 10:09, всього редагувалось 1 раз.
kluychkooleg написав:Укргаз онлайн на себя 27.32. На МБ резко падаем пока - 27.30. Спасибо prodigy за наводку - заказал вот такой - https://a-techno.com.ua/prod-1036278/, но не за 22 доллара, как у наших бырыг (не поддержал местного импортера), а за 6 долларов на AliExpress.
kluychkooleg написав:Укргаз онлайн на себя 27.32. На МБ резко падаем пока - 27.30. Спасибо prodigy за наводку - заказал вот такой - https://a-techno.com.ua/prod-1036278/, но не за 22 доллара, как у наших бырыг (не поддержал местного импортера), а за 6 долларов на AliExpress.
kluychkooleg написав:Укргаз онлайн на себя 27.32. На МБ резко падаем пока - 27.30. Спасибо prodigy за наводку - заказал вот такой - https://a-techno.com.ua/prod-1036278/, но не за 22 доллара, как у наших бырыг (не поддержал местного импортера), а за 6 долларов на AliExpress.
Вы лохонулись. Мощности излучения этого фонарика в полевых условиях не хватит даже увидеть что-он включен. У меня 10 Вт фонарик и проверить банкноты можно только в теньке. А вы заказали скорее всего игрушку с излучением максимум 1 Вт.
Откуда такие выводы? У a-techno он чем-то отличается?
kluychkooleg написав:Укргаз онлайн на себя 27.32. На МБ резко падаем пока - 27.30. Спасибо prodigy за наводку - заказал вот такой - https://a-techno.com.ua/prod-1036278/, но не за 22 доллара, как у наших бырыг (не поддержал местного импортера), а за 6 долларов на AliExpress.
kluychkooleg написав:Укргаз онлайн на себя 27.32. На МБ резко падаем пока - 27.30. Спасибо prodigy за наводку - заказал вот такой - https://a-techno.com.ua/prod-1036278/, но не за 22 доллара, как у наших бырыг (не поддержал местного импортера), а за 6 долларов на AliExpress.
Вы лохонулись. Мощности излучения этого фонарика в полевых условиях не хватит даже увидеть что-он включен. У меня 10 Вт фонарик и проверить банкноты можно только в теньке. А вы заказали скорее всего игрушку с излучением максимум 1 Вт.
Откуда такие выводы? У a-techno он чем-то отличается?
Потому что я на этом собаку съел.
Вот хороший фонарик, который я использую. Берите 10W - подальше только от детей, чтоб глаза не испортили.
kluychkooleg написав:Укргаз онлайн на себя 27.32. На МБ резко падаем пока - 27.30. Спасибо prodigy за наводку - заказал вот такой - https://a-techno.com.ua/prod-1036278/, но не за 22 доллара, как у наших бырыг (не поддержал местного импортера), а за 6 долларов на AliExpress.
Можете ссылкой поделиться моделью на Али?
Да вот Зебра пишет, что г... я вас ссылку дам, а вы меня потом ругать будете.