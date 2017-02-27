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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7939794079417942
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 10:02

Укргаз онлайн на себя 27.32.
На МБ резко падаем пока - 27.30.
Спасибо prodigy за наводку - заказал вот такой - https://a-techno.com.ua/prod-1036278/, но не за 22 доллара, как у наших бырыг (не поддержал местного импортера), а за 6 долларов на AliExpress.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 10:07

  kluychkooleg написав:Укргаз онлайн на себя 27.32.
На МБ резко падаем пока - 27.30.
Спасибо prodigy за наводку - заказал вот такой - https://a-techno.com.ua/prod-1036278/, но не за 22 доллара, как у наших бырыг (не поддержал местного импортера), а за 6 долларов на AliExpress.

Вы лохонулись. Мощности излучения этого фонарика в полевых условиях не хватит даже увидеть что-он включен. У меня 10 Вт фонарик и проверить банкноты можно только в теньке. А вы заказали скорее всего игрушку с излучением максимум 1 Вт.
Востаннє редагувалось Zebra в Пон 05 лип, 2021 10:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 10:08

  kluychkooleg написав:Укргаз онлайн на себя 27.32.
На МБ резко падаем пока - 27.30.
Спасибо prodigy за наводку - заказал вот такой - https://a-techno.com.ua/prod-1036278/, но не за 22 доллара, как у наших бырыг (не поддержал местного импортера), а за 6 долларов на AliExpress.


а доставка сколько?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 10:11

  kluychkooleg написав:Укргаз онлайн на себя 27.32.
На МБ резко падаем пока - 27.30.
Спасибо prodigy за наводку - заказал вот такой - https://a-techno.com.ua/prod-1036278/, но не за 22 доллара, как у наших бырыг (не поддержал местного импортера), а за 6 долларов на AliExpress.

Можете ссылкой поделиться моделью на Али?
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 10:12

  Zebra написав:
  kluychkooleg написав:Укргаз онлайн на себя 27.32.
На МБ резко падаем пока - 27.30.
Спасибо prodigy за наводку - заказал вот такой - https://a-techno.com.ua/prod-1036278/, но не за 22 доллара, как у наших бырыг (не поддержал местного импортера), а за 6 долларов на AliExpress.

Вы лохонулись. Мощности излучения этого фонарика в полевых условиях не хватит даже увидеть что-он включен. У меня 10 Вт фонарик и проверить банкноты можно только в теньке. А вы заказали скорее всего игрушку с излучением максимум 1 Вт.


Откуда такие выводы? У a-techno он чем-то отличается?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 10:13

  prodigy написав:
  kluychkooleg написав:Укргаз онлайн на себя 27.32.
На МБ резко падаем пока - 27.30.
Спасибо prodigy за наводку - заказал вот такой - https://a-techno.com.ua/prod-1036278/, но не за 22 доллара, как у наших бырыг (не поддержал местного импортера), а за 6 долларов на AliExpress.


а доставка сколько?


Это с доставкой. Доставка 1.05
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 10:14

  kluychkooleg написав:
  Zebra написав:
  kluychkooleg написав:Укргаз онлайн на себя 27.32.
На МБ резко падаем пока - 27.30.
Спасибо prodigy за наводку - заказал вот такой - https://a-techno.com.ua/prod-1036278/, но не за 22 доллара, как у наших бырыг (не поддержал местного импортера), а за 6 долларов на AliExpress.

Вы лохонулись. Мощности излучения этого фонарика в полевых условиях не хватит даже увидеть что-он включен. У меня 10 Вт фонарик и проверить банкноты можно только в теньке. А вы заказали скорее всего игрушку с излучением максимум 1 Вт.


Откуда такие выводы? У a-techno он чем-то отличается?

Потому что я на этом собаку съел.

Вот хороший фонарик, который я использую. Берите 10W - подальше только от детей, чтоб глаза не испортили.

https://a.aliexpress.com/_AOZCWc
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 10:22

  GDV29 написав:
  kluychkooleg написав:Укргаз онлайн на себя 27.32.
На МБ резко падаем пока - 27.30.
Спасибо prodigy за наводку - заказал вот такой - https://a-techno.com.ua/prod-1036278/, но не за 22 доллара, как у наших бырыг (не поддержал местного импортера), а за 6 долларов на AliExpress.

Можете ссылкой поделиться моделью на Али?


Да вот Зебра пишет, что г... я вас ссылку дам, а вы меня потом ругать будете.
kluychkooleg
 
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