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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7940794179427943
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 10:47

Цитрин
Но на баксах смотреть нечего - только цвет бумаги и волоски. А вот евро в УФ сияют как новогодняя ёлка

эти все сияния подделывают на ура. тот фонарик нужен лишь увидеть что купюра не стиранная, и не имеет всякого рода "грязи" спецсредствами и т.д т.п.
Если визуально отличить не можете фальшивую от настоящей, то на фонарики точно рассчитывать не надо!
clash
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 10:58

Ставки по кредитам и депозитам начинают поглядывать на север...

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zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 11:08

  zРадио написав:Ставки по кредитам и депозитам начинают поглядывать на север...


в умовах дорогої нерухомості та зростаючих ставок по депозитах, власникам грошових коштів є про що задуматися :?
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 12:02

  Успіх написав:Напевно, треба цього тижня трохи купити долярчиків і не тягнути кота за хвоста🐈🦧

26.90-27.00 -уже не будете ждать? :D
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 12:40

  GDV29 написав:
  Успіх написав:Напевно, треба цього тижня трохи купити долярчиків і не тягнути кота за хвоста🐈🦧

26.90-27.00 -уже не будете ждать? :D


На рынке появился Успiх (зачеркнуто) Нацбанк с покупкой по 27,26.
kluychkooleg
 
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