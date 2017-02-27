Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 лип, 2021 10:47
Цитрин
Но на баксах смотреть нечего - только цвет бумаги и волоски. А вот евро в УФ сияют как новогодняя ёлка
эти все сияния подделывают на ура. тот фонарик нужен лишь увидеть что купюра не стиранная, и не имеет всякого рода "грязи" спецсредствами и т.д т.п.
Если визуально отличить не можете фальшивую от настоящей, то на фонарики точно рассчитывать не надо!
clash
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Додано: Пон 05 лип, 2021 10:58
Ставки по кредитам и депозитам начинают поглядывать на север...
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Додано: Пон 05 лип, 2021 12:02
Успіх написав:
Напевно, треба цього тижня трохи купити долярчиків і не тягнути кота за хвоста🐈🦧
26.90-27.00 -уже не будете ждать?
GDV29
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Додано: Пон 05 лип, 2021 12:40
GDV29 написав: Успіх написав:
Напевно, треба цього тижня трохи купити долярчиків і не тягнути кота за хвоста🐈🦧
26.90-27.00 -уже не будете ждать?
На рынке появился Успiх (зачеркнуто) Нацбанк с покупкой по 27,26.
Нацбанк обошел Успiха на повороте.
Но на наличке продают дешевле МБ.
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Додано: Пон 05 лип, 2021 14:48
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