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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7940794179427943
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 10:47

Цитрин
Но на баксах смотреть нечего - только цвет бумаги и волоски. А вот евро в УФ сияют как новогодняя ёлка

эти все сияния подделывают на ура. тот фонарик нужен лишь увидеть что купюра не стиранная, и не имеет всякого рода "грязи" спецсредствами и т.д т.п.
Если визуально отличить не можете фальшивую от настоящей, то на фонарики точно рассчитывать не надо!
clash
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 10:58

Ставки по кредитам и депозитам начинают поглядывать на север...

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zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 11:08

  zРадио написав:Ставки по кредитам и депозитам начинают поглядывать на север...


в умовах дорогої нерухомості та зростаючих ставок по депозитах, власникам грошових коштів є про що задуматися :?
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 12:02

  Успіх написав:Напевно, треба цього тижня трохи купити долярчиків і не тягнути кота за хвоста🐈🦧

26.90-27.00 -уже не будете ждать? :D
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 12:40

  GDV29 написав:
  Успіх написав:Напевно, треба цього тижня трохи купити долярчиків і не тягнути кота за хвоста🐈🦧

26.90-27.00 -уже не будете ждать? :D


На рынке появился Успiх (зачеркнуто) Нацбанк с покупкой по 27,26.
Нацбанк обошел Успiха на повороте.
Но на наличке продают дешевле МБ.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 14:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:на наличке продают дешевле МБ.

Зображення
http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1051&page=1&fbclid=IwAR2i5YK_LpYmNURf2ddeLBX-floAMjjS43tAeWpY9ybAvorGDsNq6N21tQA
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 15:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А что так тихо сегодня ?
Уже почти 5 вечера, а новостей нет...
Amat
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 15:51

  Amat написав:А что так тихо сегодня ?
Уже почти 5 вечера, а новостей нет...

вот вам новость
Две трети расходов украинцев уходит на еду, алкоголь и коммуналку

Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о конечных потребительских расходах домашних хозяйств по целям первый квартал 2021 года. Расходы составили 831,5 млрд грн, что на 4,4% больше, чем в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

По данным статистического ведомства, наибольшей статьей расходов за квартал были «Продукты питания и безалкогольные напитки» — 39,5%.

Расходы домашних хозяйств по статье «Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива» составляют 18,0%. На «Алкогольные напитки, табачные изделия и наркотики» уходит 7,5% расходов.

Кроме того, на «Транспорт» украинцы тратят 7,9%, на «Здравоохранение» — 6,1%, на «Одежду и обувь» — 4,5%, на «Предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья» — 3,4%, на «Отдых и культуру» — 3,0%, на «Связь» — 2,5%, на «Рестораны и отели» — 2,3%, на «Образование» — 1,5%, на «Разные товары и услуги» — 3,8%.
https://svoboda.ua/22259/2021/v-gosstate-rasskazali-na-chto-tratyat-dengi-ukraincy/

если бы не нацбанк курс был бы меньше 27
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 15:54

  Amat написав:А что так тихо сегодня ?
Уже почти 5 вечера, а новостей нет...


А ничего не происходит.
kluychkooleg
 
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  #<1 ... 7940794179427943
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