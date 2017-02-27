Но на баксах смотреть нечего - только цвет бумаги и волоски. А вот евро в УФ сияют как новогодняя ёлка
эти все сияния подделывают на ура. тот фонарик нужен лишь увидеть что купюра не стиранная, и не имеет всякого рода "грязи" спецсредствами и т.д т.п. Если визуально отличить не можете фальшивую от настоящей, то на фонарики точно рассчитывать не надо!
Amat написав:А что так тихо сегодня ? Уже почти 5 вечера, а новостей нет...
вот вам новость
Две трети расходов украинцев уходит на еду, алкоголь и коммуналку
Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о конечных потребительских расходах домашних хозяйств по целям первый квартал 2021 года. Расходы составили 831,5 млрд грн, что на 4,4% больше, чем в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные Госстата.
По данным статистического ведомства, наибольшей статьей расходов за квартал были «Продукты питания и безалкогольные напитки» — 39,5%.
Расходы домашних хозяйств по статье «Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива» составляют 18,0%. На «Алкогольные напитки, табачные изделия и наркотики» уходит 7,5% расходов.
Кроме того, на «Транспорт» украинцы тратят 7,9%, на «Здравоохранение» — 6,1%, на «Одежду и обувь» — 4,5%, на «Предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья» — 3,4%, на «Отдых и культуру» — 3,0%, на «Связь» — 2,5%, на «Рестораны и отели» — 2,3%, на «Образование» — 1,5%, на «Разные товары и услуги» — 3,8%.