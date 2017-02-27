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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7941794279437944
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 17:06

Официальный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
05.07.2021.........................27,2981
Доллар потерял 12 копеек.

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з......................05.07.2021................06.07.2021
дата розрахунку......................02.07.2021.................05.07.2021
Євро........................................32,4107......................32,3732...-0.12%
Долар США.............................27,4121......................27,2904...-0.44%
После полудня доллар потерял еще около копейки.

МКГ*............7.0259............7.0404...........+0.21%
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.

ТОМную сессию открыли на 7 копеек ниже закрытия пятницы, отрабатывая падение доллара в мире. Спред при открытии составил 3 копейки, что отражает отсутствие жгучего желания торговать ТОМом. Перекурив, спокойно, но уверенно двинулись вниз и за 1.5 часа опустились на 5 копеек. После этого вмешался регулятор и остановил снижение. Вряд ли было куплено много, все источники рисуют биды выше ставки регулятора. Но напугать удалось. После остановки снижения стали постепенно сужать спред сверху. До привычных двух копеек сжались уже после 12. После обеда выросли на копейку, еще немного постояли и к 15-30 приподнялись еще на полкопейки.

В мире доллар существенно упал в пятницу вечером, а сегодня колебался примерно на одном уровне. Стоит отметить, что до обеда он падал, а после обеда рос, что соответствует и нашей сессии.

Справочный курс встретили котировками 27.2700 - 27.2950, что на 5 копеек ниже открытия.

Официальный курс встретили котировками 27.2850 - 27.3100. За день упали на 3.5 копейки относительно открытия и на 10.5 копеек ниже закрытия пятницы.

НБУ в пятницу на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах выросли. Рост произошел за счет сокращения объема тендерных сертификатов. Все остальные факторы работали против ликвидности, но не справились. Среди них основными стали рост объема суточных сертификатов и переток в казанчейство. Примечательно, что возврат тендерного рефинанса существенно превысил выдачу нового. Кажется, это впервые.
Новые кредиты получили 2 банка:
АТ "АБ "РАДАБАНК" 110 000,0
АТ "АКБ "КОНКОРД" 150 000,0

В четверг объем МБ уменьшился с 540.1 до 454.6 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты также сократились, превышение спроса над предложением сохранилось.

Этот день в истории:
2020 - 27.1716 (-1) +12
2019 - 25.7114 (-16) +158

2018 - 26.4298 (-1)
2017 - 26.1193 (+10)

ЗЫ Это не новый формат. Это я догоняю события :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 17:24

  Сибарит написав: После этого вмешался регулятор и остановил снижение. Вряд ли было куплено много, все источники рисуют биды выше ставки регулятора. Но напугать удалось.

Вообще ничего не купил. Задача была - не пустить ниже, задачу выполнили.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 17:44

  Ой+ написав:
  vitaliian написав:
Две трети расходов украинцев уходит на еду, алкоголь и коммуналку
https://svoboda.ua/22259/2021/v-gosstate-rasskazali-na-chto-tratyat-dengi-ukraincy/


Українці витрачають більше, ніж заробляють - Держстат https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 72661.html
Зазначається, що головними джерелами доходів українців за перший квартал поточного року були заробітна плата – 475,7 млрд грн (48,4%) і соціальна допомога від держави – 340,6 млрд грн (34,6%).


Це мені нагадує радянський анекдот, коли Вовочка каже, що тато заробляє 90, віддає мамі 200, на решту гуде. А коли вчителька зауважує, що він не знає математики, то заперечує, що вона не знає його тата.
Попри все більші витрати, свято життя триває і ще і матраси наповнюються.
Ось те що соціалка майже рівняється із зарплатою, то це нонсенс.

так кажуть, що міленіали не матимуть пенсії, точніше матумуть, але не всі, а тільки деякі.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 17:56

  Искатель написав:
  Сибарит написав: После этого вмешался регулятор и остановил снижение. Вряд ли было куплено много, все источники рисуют биды выше ставки регулятора. Но напугать удалось.

Вообще ничего не купил. Задача была - не пустить ниже, задачу выполнили.

Дякую за корисну інформацію. Цікаво, як на неї відреагують ждуни рівнів 26.5? :)
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 18:05

Межбанк: к концу сессии доллар немного подешевел

В понедельник, 5 июля, торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 27,32/27,35 UAH/USD. По состоянию на 11:00 курсы доллара на Межбанке опустились к отметке 27,29/27,32 UAH/USD.

Еще через час доллар снизился до уровня 27,27/27,29 UAH/USD. Такие котировки продержались до 14:00, после чего начали повышаться.

По состоянию на 14:30 котировки доллара оказались на отметке 27,28/27,30 UAH/USD. В 16:00 доллар подрос еще немного до 27,30/27,32 UAH/USD. На таком уровне и завершились торги по доллару.

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 27,30 / 27,32
евро — 32,37/ 32,38

Зображення
news.finance.ua

Мои таблицы:
Державний та гарантований державою борг України
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 18:56

  vovakwasov написав:
  Искатель написав:
  Сибарит написав: После этого вмешался регулятор и остановил снижение. Вряд ли было куплено много, все источники рисуют биды выше ставки регулятора. Но напугать удалось.

Вообще ничего не купил. Задача была - не пустить ниже, задачу выполнили.

Дякую за корисну інформацію. Цікаво, як на неї відреагують ждуни рівнів 26.5? :)

Так який прогноз по курсу? :)
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 19:07

  oleg49 написав:Так який прогноз по курсу? :)

Якщо Ви мене запитуєте... свою думку висловив тут 26.06.2021 - 27.00 цього літа уже не побачимо.(але це дуже імхо - прогнозист з мене так собі)
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 19:12

Як варіант по курсу, думаю - буде трішки під 27
stas_rst
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