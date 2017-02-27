Додано: Пон 05 лип, 2021 17:06

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0005.07.2021.........................Доллар потерял 12 копеек.Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з......................05.07.2021................06.07.2021дата розрахунку......................02.07.2021.................05.07.2021Євро........................................32,4107......................32,3732...-0.12%Долар США.............................27,4121.........................-0.44%После полудня доллар потерял еще около копейки.МКГ*............7.0259............7.0404...........* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.ТОМную сессию открыли на 7 копеек ниже закрытия пятницы, отрабатывая падение доллара в мире. Спред при открытии составил 3 копейки, что отражает отсутствие жгучего желания торговать ТОМом. Перекурив, спокойно, но уверенно двинулись вниз и за 1.5 часа опустились на 5 копеек. После этого вмешался регулятор и остановил снижение. Вряд ли было куплено много, все источники рисуют биды выше ставки регулятора. Но напугать удалось. После остановки снижения стали постепенно сужать спред сверху. До привычных двух копеек сжались уже после 12. После обеда выросли на копейку, еще немного постояли и к 15-30 приподнялись еще на полкопейки.В мире доллар существенно упал в пятницу вечером, а сегодня колебался примерно на одном уровне. Стоит отметить, что до обеда он падал, а после обеда рос, что соответствует и нашей сессии.Справочный курс встретили котировками 27.2700 - 27.2950, что на 5 копеек ниже открытия.Официальный курс встретили котировками 27.2850 - 27.3100. За день упали на 3.5 копейки относительно открытия и на 10.5 копеек ниже закрытия пятницы.НБУ в пятницу на рынок не выходил.Остатки на коррсчетах выросли. Рост произошел за счет сокращения объема тендерных сертификатов. Все остальные факторы работали против ликвидности, но не справились. Среди них основными стали рост объема суточных сертификатов и переток в казанчейство. Примечательно, что возврат тендерного рефинанса существенно превысил выдачу нового. Кажется, это впервые.Новые кредиты получили 2 банка:АТ "АБ "РАДАБАНК" 110 000,0АТ "АКБ "КОНКОРД" 150 000,0В четверг объем МБ уменьшился с 540.1 до 454.6 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты также сократились, превышение спроса над предложением сохранилось.Этот день в истории:2020 - 27.1716 (-1) +122019 - 25.7114 (-16) +1582018 - 26.4298 (-1)2017 - 26.1193 (+10)ЗЫ Это не новый формат. Это я догоняю события