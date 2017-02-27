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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7942794379447945
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 20:23

  vovakwasov написав:
  Искатель написав:
  Сибарит написав: После этого вмешался регулятор и остановил снижение. Вряд ли было куплено много, все источники рисуют биды выше ставки регулятора. Но напугать удалось.

Вообще ничего не купил. Задача была - не пустить ниже, задачу выполнили.

Дякую за корисну інформацію. Цікаво, як на неї відреагують ждуни рівнів 26.5? :)


кого-то ты мне напоминаешь, а ну пёрни еще раз :roll:

пишешь под разными учетками, д*б*л

вот о чем был твой вопрос?
посмотрел твои сообщения-все в этом стиле,
так может писать школьник начальной школы

таких надо банить навечно
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 20:24

  oleg49 написав:Так який прогноз по курсу? :)


читай выше, до 15го боковик, потом на 5-10коп вниз
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 20:36

  prodigy написав:
  vovakwasov написав:Моя ставка - 27.00 більше, цього літа, уже не побачимо


як що побачимо , то вже вас тут не побачимо? згода?


А якщо не побачимо, то і Вас тут не побачимо. Згода?
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 20:43

  vovakwasov написав:
  prodigy написав:
  vovakwasov написав:Моя ставка - 27.00 більше, цього літа, уже не побачимо


як що побачимо , то вже вас тут не побачимо? згода?


А якщо не побачимо, то і Вас тут не побачимо. Згода?

горячие эстонские парни :D

вероятность нырнуть под 27 высокая - от текущего курса.

глупо спорить по схеме пан или пропал на события вероятность которых достаточно высока - ограничтесь бутылкой пива или там коньяка :)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 21:01

  Shaman написав:
вероятность нырнуть под 27 высокая - от текущего курса.

Именно. Причем вероятность подойти к 27 на следующей неделе будет выше, чем на этой. 7-го 8 ярдов возмещения ПДВ.
Кроме того на этой неделе есть фактор неопределённости.
"На этой неделе трейдеры сосредотачивают внимание на протоколах июньского заседания ФРС, которые должны быть опубликованы в среду, и заседания центрального банка Австралии, при этом оба события могут подтолкнуть курсов валют после нескольких месяцев торговли в диапазоне на фоне неопределенности в отношении перспектив денежной политики".
ПС. Общаюсь фермерами. Очень высокие ожидания по урожаю зерновых. А вот ожидания по миру не очень, как пишут в новостях.
oleg49
 
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