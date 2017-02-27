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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 лип, 2021 20:23
vovakwasov написав: Искатель написав: Сибарит написав:
После этого вмешался регулятор и остановил снижение. Вряд ли было куплено много, все источники рисуют биды выше ставки регулятора. Но напугать удалось.
Вообще ничего не купил. Задача была - не пустить ниже, задачу выполнили.
Дякую за корисну інформацію. Цікаво, як на неї відреагують ждуни рівнів 26.5?
кого-то ты мне напоминаешь, а ну пёрни еще раз
пишешь под разными учетками, д*б*л
вот о чем был твой вопрос?
посмотрел твои сообщения-все в этом стиле,
так может писать школьник начальной школы
таких надо банить навечно
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Додано: Пон 05 лип, 2021 20:24
oleg49 написав:
Так який прогноз по курсу?
читай выше, до 15го боковик, потом на 5-10коп вниз
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Додано: Пон 05 лип, 2021 20:36
prodigy написав: vovakwasov написав:
Моя ставка - 27.00 більше, цього літа, уже не побачимо
як що побачимо , то вже вас тут не побачимо? згода?
А якщо не побачимо, то і Вас тут не побачимо. Згода?
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Додано: Пон 05 лип, 2021 20:43
vovakwasov написав: prodigy написав: vovakwasov написав:
Моя ставка - 27.00 більше, цього літа, уже не побачимо
як що побачимо , то вже вас тут не побачимо? згода?
А якщо не побачимо, то і Вас тут не побачимо. Згода?
горячие эстонские парни
вероятность нырнуть под 27 высокая - от текущего курса.
глупо спорить по схеме пан или пропал на события вероятность которых достаточно высока - ограничтесь бутылкой пива или там коньяка
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Shaman
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Додано: Пон 05 лип, 2021 21:01
Shaman написав:
вероятность нырнуть под 27 высокая - от текущего курса.
Именно. Причем вероятность подойти к 27 на следующей неделе будет выше, чем на этой. 7-го 8 ярдов возмещения ПДВ.
Кроме того на этой неделе есть фактор неопределённости.
"На этой неделе трейдеры сосредотачивают внимание на протоколах июньского заседания ФРС, которые должны быть опубликованы в среду
, и заседания центрального банка Австралии, при этом оба события могут подтолкнуть курсов валют после нескольких месяцев торговли в диапазоне на фоне неопределенности в отношении перспектив денежной политики".
ПС. Общаюсь фермерами. Очень высокие ожидания по урожаю зерновых. А вот ожидания по миру не очень, как пишут в новостях.
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