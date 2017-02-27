Додано: Пон 05 лип, 2021 21:22

vovakwasov написав: Искатель написав: Сибарит написав: После этого вмешался регулятор и остановил снижение. Вряд ли было куплено много, все источники рисуют биды выше ставки регулятора. Но напугать удалось. После этого вмешался регулятор и остановил снижение. Вряд ли было куплено много, все источники рисуют биды выше ставки регулятора. Но напугать удалось.

Вообще ничего не купил. Задача была - не пустить ниже, задачу выполнили. Вообще ничего не купил. Задача была - не пустить ниже, задачу выполнили.

Дякую за корисну інформацію. Цікаво, як на неї відреагують ждуни рівнів 26.5? Дякую за корисну інформацію. Цікаво, як на неї відреагують ждуни рівнів 26.5?

Как показывает практика, одиночный выход НБУ при резком падении или росте на 15+/-копеек ничего еще не значит. У него задача сглаживать колебания, вот он их и сглаживает. Если завтра начнем медленно, а не так резко, как сегодня, ползти вниз, не факт, что НБУ выйдет. Уже не раз так было, что НБУ ставил плотину только раз на третий.Сам я откупился по 27.20 (после покупки по 26.98 и продажи по 27.40), но не исключаю, что может быть еще столько же или ниже. Течение-то явно на юг, стоит посмотреть на нал, который ставит продажу ниже покупки на МБ. Все тоже только мое дилетанское мнение.