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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7943794479457946>
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 20:23

  vovakwasov написав:
  Искатель написав:
  Сибарит написав: После этого вмешался регулятор и остановил снижение. Вряд ли было куплено много, все источники рисуют биды выше ставки регулятора. Но напугать удалось.

Вообще ничего не купил. Задача была - не пустить ниже, задачу выполнили.

Дякую за корисну інформацію. Цікаво, як на неї відреагують ждуни рівнів 26.5? :)


кого-то ты мне напоминаешь, а ну пёрни еще раз :roll:

пишешь под разными учетками, д*б*л

вот о чем был твой вопрос?
посмотрел твои сообщения-все в этом стиле,
так может писать школьник начальной школы

таких надо банить навечно
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 20:24

  oleg49 написав:Так який прогноз по курсу? :)


читай выше, до 15го боковик, потом на 5-10коп вниз
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 20:36

  prodigy написав:
  vovakwasov написав:Моя ставка - 27.00 більше, цього літа, уже не побачимо


як що побачимо , то вже вас тут не побачимо? згода?


А якщо не побачимо, то і Вас тут не побачимо. Згода?
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 20:43

  vovakwasov написав:
  prodigy написав:
  vovakwasov написав:Моя ставка - 27.00 більше, цього літа, уже не побачимо


як що побачимо , то вже вас тут не побачимо? згода?


А якщо не побачимо, то і Вас тут не побачимо. Згода?

горячие эстонские парни :D

вероятность нырнуть под 27 высокая - от текущего курса.

глупо спорить по схеме пан или пропал на события вероятность которых достаточно высока - ограничтесь бутылкой пива или там коньяка :)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 21:01

  Shaman написав:
вероятность нырнуть под 27 высокая - от текущего курса.

Именно. Причем вероятность подойти к 27 на следующей неделе будет выше, чем на этой. 7-го 8 ярдов возмещения ПДВ.
Кроме того на этой неделе есть фактор неопределённости.
"На этой неделе трейдеры сосредотачивают внимание на протоколах июньского заседания ФРС, которые должны быть опубликованы в среду, и заседания центрального банка Австралии, при этом оба события могут подтолкнуть курсов валют после нескольких месяцев торговли в диапазоне на фоне неопределенности в отношении перспектив денежной политики".
ПС. Общаюсь фермерами. Очень высокие ожидания по урожаю зерновых. А вот ожидания по миру не очень, как пишут в новостях.
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 21:22

  vovakwasov написав:
  Искатель написав:
  Сибарит написав: После этого вмешался регулятор и остановил снижение. Вряд ли было куплено много, все источники рисуют биды выше ставки регулятора. Но напугать удалось.

Вообще ничего не купил. Задача была - не пустить ниже, задачу выполнили.

Дякую за корисну інформацію. Цікаво, як на неї відреагують ждуни рівнів 26.5? :)


Как показывает практика, одиночный выход НБУ при резком падении или росте на 15+/-копеек ничего еще не значит. У него задача сглаживать колебания, вот он их и сглаживает. Если завтра начнем медленно, а не так резко, как сегодня, ползти вниз, не факт, что НБУ выйдет. Уже не раз так было, что НБУ ставил плотину только раз на третий.
Сам я откупился по 27.20 (после покупки по 26.98 и продажи по 27.40), но не исключаю, что может быть еще столько же или ниже. Течение-то явно на юг, стоит посмотреть на нал, который ставит продажу ниже покупки на МБ. Все тоже только мое дилетанское мнение.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Пон 05 лип, 2021 22:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 21:31

опускаться до уровня *диота и спорить с ним?

что он здесь вообще делает? кидает периодически на вентилятор, Юра61 и пр.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 21:34

  oleg49 написав:
  Shaman написав:
вероятность нырнуть под 27 высокая - от текущего курса.

Именно. Причем вероятность подойти к 27 на следующей неделе будет выше, чем на этой. 7-го 8 ярдов возмещения ПДВ.
Кроме того на этой неделе есть фактор неопределённости.
"На этой неделе трейдеры сосредотачивают внимание на протоколах июньского заседания ФРС, которые должны быть опубликованы в среду, и заседания центрального банка Австралии, при этом оба события могут подтолкнуть курсов валют после нескольких месяцев торговли в диапазоне на фоне неопределенности в отношении перспектив денежной политики".
ПС. Общаюсь фермерами. Очень высокие ожидания по урожаю зерновых. А вот ожидания по миру не очень, как пишут в новостях.


вот ожидания по миру и пр. муру для курса гривны на десятом месте))
главное для курса предложение и спрос на МБ, и как в этот бизнес вмешивается НБУ (следит со стороны, покупает, продает), НБУ не только регулятор, но и весомый игрок на МБ
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 21:38

  kluychkooleg написав:Как показывает практика, одиночный выход НБУ при резком падении или росте на 15+/-копеек ничего еще не значит. У него задача сглаживать колебания, вот он их и сглаживает. Если завтра начнем медленно, а не так резко, как сегодня, ползти вниз, не факт, что НБУ выйдет. Уже не раз так было, что НБУ ставил плотину только раз на третий.
Сам я откупился по 27.20 (после покупки по 27.98 и продажи по 27.40), но не исключаю, что может быть еще столько же или ниже. Течение-то явно на юг, стоит посмотреть на нал, который ставит продажу ниже покупки на МБ. Все тоже только мое дилетанское мнение.


покупки 26,98?
мне реально нет большого интереса до курса (продал сегодня 500 на покупки, может завтра еще 500), когда придет время окончания депо, вот тогда и потанцуем, тогда и запоем
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 21:38

  oleg49 написав:ПС. Общаюсь фермерами. Очень высокие ожидания по урожаю зерновых. А вот ожидания по миру не очень, как пишут в новостях


Смотря чего ожидания. Урожай ожидается рекордный, экспорт - нет, но все равно выше, чем в 2020-м (рекордный экспорт был в 2017/2018 мг).

Пишут в новостях - то такое )) Проще самому открыть сайт FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) и посмотреть. Там ежемесячные отчеты-прогнозы. Вот крайний:

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