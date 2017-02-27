|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 лип, 2021 21:41
Искатель написав: Сибарит написав:
После этого вмешался регулятор и остановил снижение. Вряд ли было куплено много, все источники рисуют биды выше ставки регулятора. Но напугать удалось.
Вообще ничего не купил. Задача была - не пустить ниже, задачу выполнили.
Це через те, що Укравтодору ще потрібна гривня? Чи це тільки одна із багатьох причин? Можете поділитись вашою суб'єктивною
точкою зору?
-
Realist
-
-
- Повідомлень: 1143
- З нами з: 23.01.09
- Подякував: 1253 раз.
- Подякували: 1156 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 лип, 2021 22:16
prodigy написав: kluychkooleg написав:
Как показывает практика, одиночный выход НБУ при резком падении или росте на 15+/-копеек ничего еще не значит. У него задача сглаживать колебания, вот он их и сглаживает. Если завтра начнем медленно, а не так резко, как сегодня, ползти вниз, не факт, что НБУ выйдет. Уже не раз так было, что НБУ ставил плотину только раз на третий.
Сам я откупился по 27.20 (после покупки по 27.98
и продажи по 27.40), но не исключаю, что может быть еще столько же или ниже. Течение-то явно на юг, стоит посмотреть на нал, который ставит продажу ниже покупки на МБ. Все тоже только мое дилетанское мнение.
покупки 26,98?
мне реально нет большого интереса до курса (продал сегодня 500 на покупки, может завтра еще 500), когда придет время окончания депо, вот тогда и потанцуем, тогда и запоем
да, 26.98, описка
-
kluychkooleg
-
-
- Повідомлень: 1087
- З нами з: 30.12.19
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 194 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: phantom_systems
і 4 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|26615
|3698150
|
|
|7553
|1838693
|
Пон 05 лип, 2021 10:02
ЛОБ
|
|945
|246190
|
|