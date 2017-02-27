kluychkooleg написав:

Как показывает практика, одиночный выход НБУ при резком падении или росте на 15+/-копеек ничего еще не значит. У него задача сглаживать колебания, вот он их и сглаживает. Если завтра начнем медленно, а не так резко, как сегодня, ползти вниз, не факт, что НБУ выйдет. Уже не раз так было, что НБУ ставил плотину только раз на третий.Сам я откупился по 27.20 (после покупки пои продажи по 27.40), но не исключаю, что может быть еще столько же или ниже. Течение-то явно на юг, стоит посмотреть на нал, который ставит продажу ниже покупки на МБ. Все тоже только мое дилетанское мнение.