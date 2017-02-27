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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 лип, 2021 21:41
Искатель написав: Сибарит написав:
После этого вмешался регулятор и остановил снижение. Вряд ли было куплено много, все источники рисуют биды выше ставки регулятора. Но напугать удалось.
Вообще ничего не купил. Задача была - не пустить ниже, задачу выполнили.
Це через те, що Укравтодору ще потрібна гривня? Чи це тільки одна із багатьох причин? Можете поділитись вашою суб'єктивною
точкою зору?
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Додано: Пон 05 лип, 2021 22:16
prodigy написав: kluychkooleg написав:
Как показывает практика, одиночный выход НБУ при резком падении или росте на 15+/-копеек ничего еще не значит. У него задача сглаживать колебания, вот он их и сглаживает. Если завтра начнем медленно, а не так резко, как сегодня, ползти вниз, не факт, что НБУ выйдет. Уже не раз так было, что НБУ ставил плотину только раз на третий.
Сам я откупился по 27.20 (после покупки по 27.98
и продажи по 27.40), но не исключаю, что может быть еще столько же или ниже. Течение-то явно на юг, стоит посмотреть на нал, который ставит продажу ниже покупки на МБ. Все тоже только мое дилетанское мнение.
покупки 26,98?
мне реально нет большого интереса до курса (продал сегодня 500 на покупки, может завтра еще 500), когда придет время окончания депо, вот тогда и потанцуем, тогда и запоем
да, 26.98, описка
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Додано: Пон 05 лип, 2021 22:43
zРадио написав:
Смотря чего ожидания. Урожай ожидается рекордный,
читал на тематическом с/х сайте что паразиты усиленно жрут овощи, в частности капусту, картофель и огурец.
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Додано: Пон 05 лип, 2021 23:05
zРадио написав:
Урожай ожидается рекордный, экспорт - нет, но все равно выше, чем в 2020-м (рекордный экспорт был в 2017/2018 мг).
Да, в селе говорят клубника и овощи погорели на солнце, в этом году собрали в два раза меньше чем в прошлом. Какие-то паразиты в картохе зверствуют. Урожай видно веселый будет...
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