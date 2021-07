Додано: Пон 05 лип, 2021 21:38

oleg49 написав: ПС. Общаюсь фермерами. Очень высокие ожидания по урожаю зерновых. А вот ожидания по миру не очень, как пишут в новостях ПС. Общаюсь фермерами. Очень высокие ожидания по урожаю зерновых.

Смотря чего ожидания. Урожай ожидается рекордный, экспорт - нет, но все равно выше, чем в 2020-м (рекордный экспорт был в 2017/2018 мг).Пишут в новостях - то такое )) Проще самому открыть сайт FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) и посмотреть. Там ежемесячные отчеты-прогнозы. Вот крайний: