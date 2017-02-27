Shaman написав: вероятность нырнуть под 27 высокая - от текущего курса.
Именно. Причем вероятность подойти к 27 на следующей неделе будет выше, чем на этой. 7-го 8 ярдов возмещения ПДВ. Кроме того на этой неделе есть фактор неопределённости. "На этой неделе трейдеры сосредотачивают внимание на протоколах июньского заседания ФРС, которые должны быть опубликованы в среду, и заседания центрального банка Австралии, при этом оба события могут подтолкнуть курсов валют после нескольких месяцев торговли в диапазоне на фоне неопределенности в отношении перспектив денежной политики". ПС. Общаюсь фермерами. Очень высокие ожидания по урожаю зерновых. А вот ожидания по миру не очень, как пишут в новостях.
Сибарит написав: После этого вмешался регулятор и остановил снижение. Вряд ли было куплено много, все источники рисуют биды выше ставки регулятора. Но напугать удалось.
Вообще ничего не купил. Задача была - не пустить ниже, задачу выполнили.
Дякую за корисну інформацію. Цікаво, як на неї відреагують ждуни рівнів 26.5?
Как показывает практика, одиночный выход НБУ при резком падении или росте на 15+/-копеек ничего еще не значит. У него задача сглаживать колебания, вот он их и сглаживает. Если завтра начнем медленно, а не так резко, как сегодня, ползти вниз, не факт, что НБУ выйдет. Уже не раз так было, что НБУ ставил плотину только раз на третий. Сам я откупился по 27.20 (после покупки по 26.98 и продажи по 27.40), но не исключаю, что может быть еще столько же или ниже. Течение-то явно на юг, стоит посмотреть на нал, который ставит продажу ниже покупки на МБ. Все тоже только мое дилетанское мнение.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Пон 05 лип, 2021 22:16, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав: вероятность нырнуть под 27 высокая - от текущего курса.
Именно. Причем вероятность подойти к 27 на следующей неделе будет выше, чем на этой. 7-го 8 ярдов возмещения ПДВ. Кроме того на этой неделе есть фактор неопределённости. "На этой неделе трейдеры сосредотачивают внимание на протоколах июньского заседания ФРС, которые должны быть опубликованы в среду, и заседания центрального банка Австралии, при этом оба события могут подтолкнуть курсов валют после нескольких месяцев торговли в диапазоне на фоне неопределенности в отношении перспектив денежной политики". ПС. Общаюсь фермерами. Очень высокие ожидания по урожаю зерновых. А вот ожидания по миру не очень, как пишут в новостях.
вот ожидания по миру и пр. муру для курса гривны на десятом месте)) главное для курса предложение и спрос на МБ, и как в этот бизнес вмешивается НБУ (следит со стороны, покупает, продает), НБУ не только регулятор, но и весомый игрок на МБ
kluychkooleg написав:Как показывает практика, одиночный выход НБУ при резком падении или росте на 15+/-копеек ничего еще не значит. У него задача сглаживать колебания, вот он их и сглаживает. Если завтра начнем медленно, а не так резко, как сегодня, ползти вниз, не факт, что НБУ выйдет. Уже не раз так было, что НБУ ставил плотину только раз на третий. Сам я откупился по 27.20 (после покупки по 27.98 и продажи по 27.40), но не исключаю, что может быть еще столько же или ниже. Течение-то явно на юг, стоит посмотреть на нал, который ставит продажу ниже покупки на МБ. Все тоже только мое дилетанское мнение.
покупки 26,98? мне реально нет большого интереса до курса (продал сегодня 500 на покупки, может завтра еще 500), когда придет время окончания депо, вот тогда и потанцуем, тогда и запоем
kluychkooleg написав:Как показывает практика, одиночный выход НБУ при резком падении или росте на 15+/-копеек ничего еще не значит. У него задача сглаживать колебания, вот он их и сглаживает. Если завтра начнем медленно, а не так резко, как сегодня, ползти вниз, не факт, что НБУ выйдет. Уже не раз так было, что НБУ ставил плотину только раз на третий. Сам я откупился по 27.20 (после покупки по 27.98 и продажи по 27.40), но не исключаю, что может быть еще столько же или ниже. Течение-то явно на юг, стоит посмотреть на нал, который ставит продажу ниже покупки на МБ. Все тоже только мое дилетанское мнение.
покупки 26,98? мне реально нет большого интереса до курса (продал сегодня 500 на покупки, может завтра еще 500), когда придет время окончания депо, вот тогда и потанцуем, тогда и запоем
Українці витрачають більше, ніж заробляють - Держстат https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 72661.html Зазначається, що головними джерелами доходів українців за перший квартал поточного року були заробітна плата – 475,7 млрд грн (48,4%) і соціальна допомога від держави – 340,6 млрд грн (34,6%).
Це мені нагадує радянський анекдот, коли Вовочка каже, що тато заробляє 90, віддає мамі 200, на решту гуде. А коли вчителька зауважує, що він не знає математики, то заперечує, що вона не знає його тата. Попри все більші витрати, свято життя триває і ще і матраси наповнюються. Ось те що соціалка майже рівняється із зарплатою, то це нонсенс.