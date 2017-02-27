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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7943794479457946
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 09:46

27,23 на Інвестінг. Трохи вниз з ранкових 27.29
Нал також на 4-5 коп. вниз - 27.19
Коло обіду мабуть знову вийде регулятор, а так рухаємось в напрямку 26.95-26.9 на цьому тижні , імхо.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 10:11

  stas_rst написав:27,23 на Інвестінг. Трохи вниз з ранкових 27.29
Нал також на 4-5 коп. вниз - 27.19
Коло обіду мабуть знову вийде регулятор, а так рухаємось в напрямку 26.95-26.9 на цьому тижні , імхо.


Может уже и вышел с 27.23. Падение пока приостановилось.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 10:13

  zРадио написав:Пишут в новостях - то такое )) Проще самому открыть сайт FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) и посмотреть. Там ежемесячные отчеты-прогнозы.

ФАО не пользовался, в основном https://www.ers.usda.gov/topics/.
Для того, чтобы вникнуть в рынок мне надо пару дней. Поэтому, когда такой задачи нет, ограничиваюсь новостями типа:
"Фьючерсы на кукурузу и соевые бобы на CBOT взлетели на 10% и 8,5% соответственно и достигли максимально допустимого предела роста. Это произошло после сообщения Министерства сельского хозяйства США о том, что фермеры посадили меньше семян, нежели ожидалось."
После новости могу посмотреть на цены. Вдруг журналисты, что-то напутали. :)
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 10:15

27.15-27.17/27.22-27.25
odessit2007
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 10:20

  GDV29 написав:
  Успіх написав:Напевно, треба цього тижня трохи купити долярчиків і не тягнути кота за хвоста🐈🦧

26.90-27.00 -уже не будете ждать? :D

Буду, але ви бачили, яке число і місяць на календарі?👀 А я вже до цього часу мав дві порції долярчиків купити до скирди - а не купив ще жодної!
Тому - думаЮ🕵️ (думаю, що пора вже хоч першу порцію купити)
  kluychkooleg написав:На рынке появился Успiх (зачеркнуто) Нацбанк с покупкой по 27,26.
Нацбанк обошел Успiха на повороте.
Но на наличке продают дешевле МБ.

Ха-ха!
Успіх - ЩЕ не купив, а рАгулятор ВЖЕ залишився з дорогим доларом! :lol:

Думаю!
Дію!
Багатію! :lol:
Успіх
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