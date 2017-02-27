27,23 на Інвестінг. Трохи вниз з ранкових 27.29
Нал також на 4-5 коп. вниз - 27.19
Коло обіду мабуть знову вийде регулятор, а так рухаємось в напрямку 26.95-26.9 на цьому тижні , імхо.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 06 лип, 2021 09:46
27,23 на Інвестінг. Трохи вниз з ранкових 27.29
Нал також на 4-5 коп. вниз - 27.19
Коло обіду мабуть знову вийде регулятор, а так рухаємось в напрямку 26.95-26.9 на цьому тижні , імхо.
Додано: Вів 06 лип, 2021 10:11
Додано: Вів 06 лип, 2021 10:13
ФАО не пользовался, в основном
Для того, чтобы вникнуть в рынок мне надо пару дней. Поэтому, когда такой задачи нет, ограничиваюсь новостями типа:
"Фьючерсы на кукурузу и соевые бобы на CBOT взлетели на 10% и 8,5% соответственно и достигли максимально допустимого предела роста. Это произошло после сообщения Министерства сельского хозяйства США о том, что фермеры посадили меньше семян, нежели ожидалось."
После новости могу посмотреть на цены. Вдруг журналисты, что-то напутали.
Додано: Вів 06 лип, 2021 10:20
Буду, але ви бачили, яке число і місяць на календарі?👀 А я вже до цього часу мав дві порції долярчиків купити до скирди - а не купив ще жодної!
Тому - думаЮ🕵️ (думаю, що пора вже хоч першу порцію купити)
Ха-ха!
Успіх - ЩЕ не купив, а рАгулятор ВЖЕ залишився з дорогим доларом!
Думаю!
Дію!
Багатію!
|