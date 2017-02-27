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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7943794479457946
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 10:13

  zРадио написав:Пишут в новостях - то такое )) Проще самому открыть сайт FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) и посмотреть. Там ежемесячные отчеты-прогнозы.

ФАО не пользовался, в основном https://www.ers.usda.gov/topics/.
Для того, чтобы вникнуть в рынок мне надо пару дней. Поэтому, когда такой задачи нет, ограничиваюсь новостями типа:
"Фьючерсы на кукурузу и соевые бобы на CBOT взлетели на 10% и 8,5% соответственно и достигли максимально допустимого предела роста. Это произошло после сообщения Министерства сельского хозяйства США о том, что фермеры посадили меньше семян, нежели ожидалось."
После новости могу посмотреть на цены. Вдруг журналисты, что-то напутали. :)
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 10:15

27.15-27.17/27.22-27.25
odessit2007
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 10:20

  GDV29 написав:
  Успіх написав:Напевно, треба цього тижня трохи купити долярчиків і не тягнути кота за хвоста🐈🦧

26.90-27.00 -уже не будете ждать? :D

Буду, але ви бачили, яке число і місяць на календарі?👀 А я вже до цього часу мав дві порції долярчиків купити до скирди - а не купив ще жодної!
Тому - думаЮ🕵️ (думаю, що пора вже хоч першу порцію купити)
  kluychkooleg написав:На рынке появился Успiх (зачеркнуто) Нацбанк с покупкой по 27,26.
Нацбанк обошел Успiха на повороте.
Но на наличке продают дешевле МБ.

Ха-ха!
Успіх - ЩЕ не купив, а рАгулятор ВЖЕ залишився з дорогим доларом! :lol:

Думаю!
Дію!
Багатію! :lol:
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 11:22

Кажется все просто, в миру доллар резко пошел вверх и наш МБ среагировал.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 11:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:Думаю!
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сомневаюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 11:27

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
06.07.2021..................27,2382
Доллар потерял чуть больше 5 копеек.

МКГ*............7.0404............7.0599...........+0.28%

Открылись на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия с привычным спредом 2 копейки. Даже не перекурив, плавно пошли вниз и менее, чем за час, опустились на 3 копейки. После этого уравновесились и простояли без движения 45 минут. Незадолго до 12 приподнялись на полкопейки. Длительное стояние на минимуме позволяет заподозрить присутствие регулятора, но вестей о его появлении пока не поступало, да и движение было очень плавным. Похоже, что равновесие получилось естественным путем.
В мире доллар ночью падал, а с утра пошел в рост и восстановился до уровня вчерашнего максимума, который был зафиксирован во время закрытия нашей вчерашней сессии. У нас сегодня своя свадьба.
Справочный курс встретили котировками 27.2250 - 27.2450, что на 2.5 копейки ниже открытия.

НБУ вчера на рынок выходил, но торговал только лицом. Ничего не купил.
Остатки на коррсчетах уменьшились за счет роста объема суточных сертификатов и обналички. Расходы казначейства ничего противопоставить не смогли.

В пятницу объем МБ вырос с 454.6 до 499.7 млн. Обороты чистые. Рост оборотов в пятницу уже стал привычным и не удивляет. Клиентские обороты также выросли, что менее привычно, сохранив впревышение спроса над предложением. Думаю, что рост клиентских оборотов был вызван американским выходным в понедельник.

Міжнародні резерви становили 28,4 млрд дол. США за підсумками червня

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 11:54

"Я пробив непробивні стіни, - пробиватиму їх знову і знову!"

  Мизантрóп написав:
  Успіх написав:Думаю!
Дію!
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сомневаюсь

Навіть, не сумнівайся :)
По легенді - хлопець з села/з 9ма класами середньої освіти/нікуди не поступав/поїхав в Польщу на заробітки/ з бідної сім'ї/ одружився з ще біднішою/відкрив невеличкий бізнес 11р. тому...
- а на моменті: двоє дітей і 53м2 з ремонтом у супер-локації і 27м2 у середній локації зі здачею через 11міс. у місті Лева!
Мало, як для "простачка"? :D
Зроби більше ;) - але без всяких дипломів, спадщин і корупційних схем! ;)
🏋️👁️💪
"Час прийшов!"
Чекай най закипить,
Бо вже охололо серце, що б’ється
Десь раз на рік.
Збери останні сили, стисни зуби,
Досить повзти, бо вже треба йти!

Коли зникає світло,
Тоді зникає промінь, за яким ти йшов.
Коли нема повітря,
Але треба йти, бо вже треба йти, бо...

Я пробив непробивні стіни,
Пробиватиму знову і знов,
Я пробив непробивні стіни,
Час прийшов, час прийшов, час прийшов.

Чекай най заживуть ті криваві рани,
Шепіт, що плавно зроста на крик.
Тягнись руками до нестями,
Досить повзти, бо вже треба йти!

Коли зникає світло,
Тоді зникає промінь, за яким ти йшов.
Коли нема повітря,
Але треба йти, бо вже треба йти, бо...
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 12:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:хлопець з села/з 9ма класами середньої освіти
Успех наш,не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 12:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:але без всяких дипломів,

Мог не уточнять. Видно.
Hotab
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