Мизантрóп написав: Успіх написав:
Думаю!
Дію!
Багатію!
сомневаюсь
Навіть, не сумнівайся
По легенді - хлопець з села/з 9ма класами середньої освіти/нікуди не поступав/поїхав в Польщу на заробітки/ з бідної сім'ї/ одружився з ще біднішою/відкрив невеличкий бізнес 11р. тому...
- а на моменті: двоє дітей і 53м2 з ремонтом у супер-локації і 27м2 у середній локації зі здачею через 11міс. у місті Лева!
Мало, як для "простачка"?
Зроби більше
- але без всяких дипломів, спадщин і корупційних схем!
🏋️👁️💪
"Час прийшов!"
Чекай най закипить,
Бо вже охололо серце, що б’ється
Десь раз на рік.
Збери останні сили, стисни зуби,
Досить повзти, бо вже треба йти!
Коли зникає світло,
Тоді зникає промінь, за яким ти йшов.
Коли нема повітря,
Але треба йти, бо вже треба йти, бо...
Я пробив непробивні стіни,
Пробиватиму знову і знов,
Я пробив непробивні стіни,
Час прийшов, час прийшов, час прийшов.
Чекай най заживуть ті криваві рани,
Шепіт, що плавно зроста на крик.
Тягнись руками до нестями,
Досить повзти, бо вже треба йти!
Коли зникає світло,
Тоді зникає промінь, за яким ти йшов.
Коли нема повітря,
Але треба йти, бо вже треба йти, бо...