zРадио написав:Пишут в новостях - то такое )) Проще самому открыть сайт FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) и посмотреть. Там ежемесячные отчеты-прогнозы.
ФАО не пользовался, в основном https://www.ers.usda.gov/topics/. Для того, чтобы вникнуть в рынок мне надо пару дней. Поэтому, когда такой задачи нет, ограничиваюсь новостями типа: "Фьючерсы на кукурузу и соевые бобы на CBOT взлетели на 10% и 8,5% соответственно и достигли максимально допустимого предела роста. Это произошло после сообщения Министерства сельского хозяйства США о том, что фермеры посадили меньше семян, нежели ожидалось." После новости могу посмотреть на цены. Вдруг журналисты, что-то напутали.
Успіх написав:Напевно, треба цього тижня трохи купити долярчиків і не тягнути кота за хвоста🐈🦧
26.90-27.00 -уже не будете ждать?
Буду, але ви бачили, яке число і місяць на календарі?👀 А я вже до цього часу мав дві порції долярчиків купити до скирди - а не купив ще жодної! Тому - думаЮ🕵️ (думаю, що пора вже хоч першу порцію купити)
kluychkooleg написав:На рынке появился Успiх (зачеркнуто) Нацбанк с покупкой по 27,26. Нацбанк обошел Успiха на повороте. Но на наличке продают дешевле МБ.
Ха-ха! Успіх - ЩЕ не купив, а рАгулятор ВЖЕ залишився з дорогим доларом!
Открылись на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия с привычным спредом 2 копейки. Даже не перекурив, плавно пошли вниз и менее, чем за час, опустились на 3 копейки. После этого уравновесились и простояли без движения 45 минут. Незадолго до 12 приподнялись на полкопейки. Длительное стояние на минимуме позволяет заподозрить присутствие регулятора, но вестей о его появлении пока не поступало, да и движение было очень плавным. Похоже, что равновесие получилось естественным путем. В мире доллар ночью падал, а с утра пошел в рост и восстановился до уровня вчерашнего максимума, который был зафиксирован во время закрытия нашей вчерашней сессии. У нас сегодня своя свадьба. Справочный курс встретили котировками 27.2250 - 27.2450, что на 2.5 копейки ниже открытия.
НБУ вчера на рынок выходил, но торговал только лицом. Ничего не купил. Остатки на коррсчетах уменьшились за счет роста объема суточных сертификатов и обналички. Расходы казначейства ничего противопоставить не смогли.
В пятницу объем МБ вырос с 454.6 до 499.7 млн. Обороты чистые. Рост оборотов в пятницу уже стал привычным и не удивляет. Клиентские обороты также выросли, что менее привычно, сохранив впревышение спроса над предложением. Думаю, что рост клиентских оборотов был вызван американским выходным в понедельник.
Бізнес у червні поліпшив оцінки економічного стану своїх підприємств та перспектив діяльності на тлі продовження карантинних обмежень. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісячно. За червень 2021 року він становив 51.6 проти 50.5 у травні й показав найвище значення з жовтня 2019 року.
дядя Caша написав: In memory Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...
US
Вітаюсь совсіма!
Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії! Кількість захворівших702(581(573)) випадки на добу на 5 липня. Ростемо другий тиждень поспіль... .
СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,0507 Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0045 Повні оберти МБ за тиждень - 2063,6537 Середні оберти за тиждень - 515,9134 Середні оберти за рік - 376,6707 СередньоТижневеЗважене - 27,3667
СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,0039 Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0043 Повні оберти МБ за тиждень - 1810,8494 Середні оберти за тиждень - 452,7123 Середні оберти за рік - 379,1436 СередньоТижневеЗважене - 27,2943
Робочий тиждень коротчий на одну добу. Середні оберти за тиждень, більші ніж середні оберти за рік.
Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 27,2382(27,2158) грн./доляр. СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 27,7233(27,7406) грн./дол. Це на 0.48(0.52) грн./дол. БІЛЬШЕ поточного курсу. Тобто середньорічна вигода за 2021 рік при КУПІВЛІ доляра 1,75(1,93) відсотка. Припали. І все ще є сенс по року купувати той доляр!
На моменті доляр ПЕРЕПРОДАНО на 0,48 гривні по показниках 2021 року!
І таки-так, з вигодою на пройдешньому тижні були ті, хто купував дешевше 27,2943(27,3667) грн./дол., а продавав дорожче