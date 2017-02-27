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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7944794579467947>
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 10:13

  zРадио написав:Пишут в новостях - то такое )) Проще самому открыть сайт FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) и посмотреть. Там ежемесячные отчеты-прогнозы.

ФАО не пользовался, в основном https://www.ers.usda.gov/topics/.
Для того, чтобы вникнуть в рынок мне надо пару дней. Поэтому, когда такой задачи нет, ограничиваюсь новостями типа:
"Фьючерсы на кукурузу и соевые бобы на CBOT взлетели на 10% и 8,5% соответственно и достигли максимально допустимого предела роста. Это произошло после сообщения Министерства сельского хозяйства США о том, что фермеры посадили меньше семян, нежели ожидалось."
После новости могу посмотреть на цены. Вдруг журналисты, что-то напутали. :)
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 10:15

27.15-27.17/27.22-27.25
odessit2007
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 10:20

  GDV29 написав:
  Успіх написав:Напевно, треба цього тижня трохи купити долярчиків і не тягнути кота за хвоста🐈🦧

26.90-27.00 -уже не будете ждать? :D

Буду, але ви бачили, яке число і місяць на календарі?👀 А я вже до цього часу мав дві порції долярчиків купити до скирди - а не купив ще жодної!
Тому - думаЮ🕵️ (думаю, що пора вже хоч першу порцію купити)
  kluychkooleg написав:На рынке появился Успiх (зачеркнуто) Нацбанк с покупкой по 27,26.
Нацбанк обошел Успiха на повороте.
Но на наличке продают дешевле МБ.

Ха-ха!
Успіх - ЩЕ не купив, а рАгулятор ВЖЕ залишився з дорогим доларом! :lol:

Думаю!
Дію!
Багатію! :lol:
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 11:22

Кажется все просто, в миру доллар резко пошел вверх и наш МБ среагировал.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 11:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:Думаю!
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Багатію!

сомневаюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 11:27

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
06.07.2021..................27,2382
Доллар потерял чуть больше 5 копеек.

МКГ*............7.0404............7.0599...........+0.28%

Открылись на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия с привычным спредом 2 копейки. Даже не перекурив, плавно пошли вниз и менее, чем за час, опустились на 3 копейки. После этого уравновесились и простояли без движения 45 минут. Незадолго до 12 приподнялись на полкопейки. Длительное стояние на минимуме позволяет заподозрить присутствие регулятора, но вестей о его появлении пока не поступало, да и движение было очень плавным. Похоже, что равновесие получилось естественным путем.
В мире доллар ночью падал, а с утра пошел в рост и восстановился до уровня вчерашнего максимума, который был зафиксирован во время закрытия нашей вчерашней сессии. У нас сегодня своя свадьба.
Справочный курс встретили котировками 27.2250 - 27.2450, что на 2.5 копейки ниже открытия.

НБУ вчера на рынок выходил, но торговал только лицом. Ничего не купил.
Остатки на коррсчетах уменьшились за счет роста объема суточных сертификатов и обналички. Расходы казначейства ничего противопоставить не смогли.

В пятницу объем МБ вырос с 454.6 до 499.7 млн. Обороты чистые. Рост оборотов в пятницу уже стал привычным и не удивляет. Клиентские обороты также выросли, что менее привычно, сохранив впревышение спроса над предложением. Думаю, что рост клиентских оборотов был вызван американским выходным в понедельник.

Міжнародні резерви становили 28,4 млрд дол. США за підсумками червня

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 12:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Що там, ще падаєм, а НБУ із-за рогу підглядає? )) 👁️
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 06 лип, 2021 12:25, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 12:23

  kluychkooleg написав:Кажется все просто, в миру доллар резко пошел вверх и наш МБ среагировал.


безглуздя
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 12:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Бізнес у червні поліпшив оцінки економічного стану своїх підприємств та перспектив діяльності на тлі продовження карантинних обмежень. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісячно. За червень 2021 року він становив 51.6 проти 50.5 у травні й показав найвище значення з жовтня 2019 року.

https://bank.gov.ua/ua/news/all/indeks- ... -u-chervni
Міжнародні резерви становили 28,4 млрд дол. США за підсумками червня
за підсумком червня, чиста купівля валюти Національним банком на валютному ринку склала 583,3 млн дол. США.

https://bank.gov.ua/ua/news/all/mijnaro ... i-chervnya

  Успіх написав:Давайте, копіпастіть мою легенду,
попробуйте себя на кидстаффе у вас там будет своя аудитория, волчицы любят эмоциональный подход в решении любых вопросов.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 12:29

  s0v7a написав:
  дядя Caша написав:
In memory

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US


Вітаюсь совсіма!

Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії! Кількість захворівших 702(581(573)) випадки на добу на 5 липня. Ростемо другий тиждень поспіль... :-(.


Володимиру Олександровичу, Петро Олексієвичу, чи Ви разом з народом? Сплатіть, будь ласка, такіж відсотки, які прості люди сплачують за доходи від своїх депозитів!

Цифри за 2 тижня.

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,0507
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0045
Повні оберти МБ за тиждень - 2063,6537
Середні оберти за тиждень - 515,9134
Середні оберти за рік - 376,6707
СередньоТижневеЗважене - 27,3667

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,0039
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0043
Повні оберти МБ за тиждень - 1810,8494
Середні оберти за тиждень - 452,7123
Середні оберти за рік - 379,1436
СередньоТижневеЗважене - 27,2943


Робочий тиждень коротчий на одну добу. Середні оберти за тиждень, більші ніж середні оберти за рік.

Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 27,2382(27,2158) грн./доляр. СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 27,7233(27,7406) грн./дол. Це на 0.48(0.52) грн./дол. БІЛЬШЕ поточного курсу. Тобто середньорічна вигода за 2021 рік при КУПІВЛІ доляра 1,75(1,93) відсотка. Припали. І все ще є сенс по року купувати той доляр! :roll:

На моменті доляр ПЕРЕПРОДАНО на 0,48 гривні по показниках 2021 року!

І таки-так, з вигодою на пройдешньому тижні були ті, хто купував дешевше 27,2943(27,3667) грн./дол., а продавав дорожче :!:


Зображення
Поточний курс НБУ все ще вище того року:

Зображення

Подивитись 2020 рік

Подивитись 2019 рік.

Подивитись 2018 рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Хай щастить!
s0v7a
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