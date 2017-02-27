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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7944794579467947
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 12:39

s0v7a

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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 12:47

  Realist написав:
  Искатель написав:
  Сибарит написав: После этого вмешался регулятор и остановил снижение. Вряд ли было куплено много, все источники рисуют биды выше ставки регулятора. Но напугать удалось.

Вообще ничего не купил. Задача была - не пустить ниже, задачу выполнили.

Це через те, що Укравтодору ще потрібна гривня? Чи це тільки одна із багатьох причин? Можете поділитись вашою суб'єктивною точкою зору?


IMHO, Нацбанку сейчас главное - застабилизировать курс в узком интервале, потому вверху продает, внизу покупает. Уход ниже 27-и пока в его планы не входит.
Укравтодор - ситуативный продавец, перед этим покупали под вакцину - нужен был доллар, Эксим покупал. Ситуация постоянно меняется, но если изобразить стабильность, то экспорт не будет зажимать валюту, а импорт - не будет запасаться "на год вперед" (фигурально).
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 12:52

  kluychkooleg написав:
  stas_rst написав:27,23 на Інвестінг. Трохи вниз з ранкових 27.29
Нал також на 4-5 коп. вниз - 27.19
Коло обіду мабуть знову вийде регулятор, а так рухаємось в напрямку 26.95-26.9 на цьому тижні , імхо.


Может уже и вышел с 27.23. Падение пока приостановилось.

Нет, Нацбанка сегодня не было. И думаю, уже и не будет до конца дня.
Кроме него, нашлись желающие купить.
Искатель
 
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