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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 06 лип, 2021 12:39
s0v7a
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Додано: Вів 06 лип, 2021 12:47
Realist написав: Искатель написав: Сибарит написав:
После этого вмешался регулятор и остановил снижение. Вряд ли было куплено много, все источники рисуют биды выше ставки регулятора. Но напугать удалось.
Вообще ничего не купил. Задача была - не пустить ниже, задачу выполнили.
Це через те, що Укравтодору ще потрібна гривня? Чи це тільки одна із багатьох причин? Можете поділитись вашою суб'єктивною
точкою зору?
IMHO, Нацбанку сейчас главное - застабилизировать курс в узком интервале, потому вверху продает, внизу покупает. Уход ниже 27-и пока в его планы не входит.
Укравтодор - ситуативный продавец, перед этим покупали под вакцину - нужен был доллар, Эксим покупал. Ситуация постоянно меняется, но если изобразить стабильность, то экспорт не будет зажимать валюту, а импорт - не будет запасаться "на год вперед" (фигурально).
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Додано: Вів 06 лип, 2021 12:52
kluychkooleg написав: stas_rst написав:
27,23 на Інвестінг. Трохи вниз з ранкових 27.29
Нал також на 4-5 коп. вниз - 27.19
Коло обіду мабуть знову вийде регулятор, а так рухаємось в напрямку 26.95-26.9 на цьому тижні , імхо.
Может уже и вышел с 27.23. Падение пока приостановилось.
Нет, Нацбанка сегодня не было. И думаю, уже и не будет до конца дня.
Кроме него, нашлись желающие купить.
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