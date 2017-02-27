s0v7a
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 06 лип, 2021 12:47
IMHO, Нацбанку сейчас главное - застабилизировать курс в узком интервале, потому вверху продает, внизу покупает. Уход ниже 27-и пока в его планы не входит.
Укравтодор - ситуативный продавец, перед этим покупали под вакцину - нужен был доллар, Эксим покупал. Ситуация постоянно меняется, но если изобразить стабильность, то экспорт не будет зажимать валюту, а импорт - не будет запасаться "на год вперед" (фигурально).
Додано: Вів 06 лип, 2021 12:52
Нет, Нацбанка сегодня не было. И думаю, уже и не будет до конца дня.
Кроме него, нашлись желающие купить.
Додано: Вів 06 лип, 2021 14:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 06 лип, 2021 14:59
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................06.07.2021...........07.07.2021
дата розрахунку...............05.07.2021............06.07.2021
Євро..................................32,3732.................32,2623...-0.34%
Долар США.......................27,2904.................27,2497...-0.15%
После полудня доллар отыграл чуть больше копейки.
Открылись на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия с привычным спредом 2 копейки. Даже не перекурив, плавно пошли вниз и менее, чем за час, опустились на 3 копейки. После этого уравновесились и простояли без движения 45 минут. Незадолго до 12 приподнялись на полкопейки. Длительное стояние на минимуме позволяет заподозрить присутствие регулятора, но вестей о его появлении пока не поступало, да и движение было очень плавным. Похоже, что равновесие получилось естественным путем.
В мире доллар ночью падал, а с утра пошел в рост и восстановился до уровня вчерашнего максимума, который был зафиксирован во время закрытия нашей вчерашней сессии. У нас сегодня своя свадьба.
Справочный курс встретили котировками 27.2250 - 27.2450, что на 2.5 копейки ниже открытия.
После 12 уверенно пошли в рост и до обеда успели прибавить 4.5 копейки. После обеда прибавили еще копейку и остановились.
В мире доллар после 12 попытался чуть вырасти, но уже вернулся к прежнему уровню.
Официальный курс встретили котировками 27.2800 - 27.3000. За день выросли на 3 копейки относительно открытия и опустились на 2 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2020 - 27.1269 (-5) +12
2019 - 25.7114 (-16) +153
2018 - 26.3160 (-11)
2017 - 26.0603 (-5)
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