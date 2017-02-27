Сибарит написав: После этого вмешался регулятор и остановил снижение. Вряд ли было куплено много, все источники рисуют биды выше ставки регулятора. Но напугать удалось.
Вообще ничего не купил. Задача была - не пустить ниже, задачу выполнили.
Це через те, що Укравтодору ще потрібна гривня? Чи це тільки одна із багатьох причин? Можете поділитись вашою суб'єктивною точкою зору?
IMHO, Нацбанку сейчас главное - застабилизировать курс в узком интервале, потому вверху продает, внизу покупает. Уход ниже 27-и пока в его планы не входит. Укравтодор - ситуативный продавец, перед этим покупали под вакцину - нужен был доллар, Эксим покупал. Ситуация постоянно меняется, но если изобразить стабильность, то экспорт не будет зажимать валюту, а импорт - не будет запасаться "на год вперед" (фигурально).
stas_rst написав:27,23 на Інвестінг. Трохи вниз з ранкових 27.29 Нал також на 4-5 коп. вниз - 27.19 Коло обіду мабуть знову вийде регулятор, а так рухаємось в напрямку 26.95-26.9 на цьому тижні , імхо.
Может уже и вышел с 27.23. Падение пока приостановилось.
Нет, Нацбанка сегодня не было. И думаю, уже и не будет до конца дня. Кроме него, нашлись желающие купить.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з................06.07.2021...........07.07.2021 дата розрахунку...............05.07.2021............06.07.2021 Євро..................................32,3732.................32,2623...-0.34% Долар США.......................27,2904.................27,2497...-0.15% После полудня доллар отыграл чуть больше копейки. Открылись на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия с привычным спредом 2 копейки. Даже не перекурив, плавно пошли вниз и менее, чем за час, опустились на 3 копейки. После этого уравновесились и простояли без движения 45 минут. Незадолго до 12 приподнялись на полкопейки. Длительное стояние на минимуме позволяет заподозрить присутствие регулятора, но вестей о его появлении пока не поступало, да и движение было очень плавным. Похоже, что равновесие получилось естественным путем. В мире доллар ночью падал, а с утра пошел в рост и восстановился до уровня вчерашнего максимума, который был зафиксирован во время закрытия нашей вчерашней сессии. У нас сегодня своя свадьба. Справочный курс встретили котировками 27.2250 - 27.2450, что на 2.5 копейки ниже открытия. После 12 уверенно пошли в рост и до обеда успели прибавить 4.5 копейки. После обеда прибавили еще копейку и остановились. В мире доллар после 12 попытался чуть вырасти, но уже вернулся к прежнему уровню. Официальный курс встретили котировками 27.2800 - 27.3000. За день выросли на 3 копейки относительно открытия и опустились на 2 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории: 2020 - 27.1269 (-5) +12 2019 - 25.7114 (-16) +153
За даними Міністерства фінансів, станом на 01.07.2021 сукупний обсяг виплат за держборгом у 2021 році оцінювався на суму 602,5 млрд грн, у т.ч. за перше півріччя - 305 млрд грн, за друге півріччя - 297,5 млрд грн.
Обсяг виплат за внутрішнім боргом - 443,1 млрд грн (у т.ч. за перше півріччя - 252,5 млрд грн, за друге - 190,6 млрд грн).
Обсяг виплат за зовнішнім держборгом - 159,4 млрд грн (у т.ч. за перше півріччя - 52,45 млрд грн, за друге - 107 млрд грн).
Піковий обсяг виплат за внутрішнім держборгом був у червні (59,8 млрд грн), а за зовнішнім боргом буде у вересні (81,4 млрд грн).
Станом на 01.07.2021 загальний обсяг виплат за держборгом у 2022 році оцінювався на суму 406,3 млрд грн (у т.ч. внутрішні виплати - 280,3 млрд грн, а зовнішні - 126 млрд грн).