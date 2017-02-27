Додано: Вів 06 лип, 2021 14:59

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з................06.07.2021...........07.07.2021

дата розрахунку...............05.07.2021............06.07.2021

Євро..................................32,3732.................32,2623...-0.34%

Долар США.......................27,2904.................27,2497...-0.15%

После полудня доллар отыграл чуть больше копейки.

Открылись на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия с привычным спредом 2 копейки. Даже не перекурив, плавно пошли вниз и менее, чем за час, опустились на 3 копейки. После этого уравновесились и простояли без движения 45 минут. Незадолго до 12 приподнялись на полкопейки. Длительное стояние на минимуме позволяет заподозрить присутствие регулятора, но вестей о его появлении пока не поступало, да и движение было очень плавным. Похоже, что равновесие получилось естественным путем.

В мире доллар ночью падал, а с утра пошел в рост и восстановился до уровня вчерашнего максимума, который был зафиксирован во время закрытия нашей вчерашней сессии. У нас сегодня своя свадьба.

Справочный курс встретили котировками 27.2250 - 27.2450, что на 2.5 копейки ниже открытия.

После 12 уверенно пошли в рост и до обеда успели прибавить 4.5 копейки. После обеда прибавили еще копейку и остановились.

В мире доллар после 12 попытался чуть вырасти, но уже вернулся к прежнему уровню.

Официальный курс встретили котировками 27.2800 - 27.3000. За день выросли на 3 копейки относительно открытия и опустились на 2 копейки относительно вчерашнего закрытия.



Этот день в истории:

2020 - 27.1269 (-5) +12

2019 - 25.7114 (-16) +153



2018 - 26.3160 (-11)

2017 - 26.0603 (-5)