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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7944794579467947
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 12:47

  Realist написав:
  Искатель написав:
  Сибарит написав: После этого вмешался регулятор и остановил снижение. Вряд ли было куплено много, все источники рисуют биды выше ставки регулятора. Но напугать удалось.

Вообще ничего не купил. Задача была - не пустить ниже, задачу выполнили.

Це через те, що Укравтодору ще потрібна гривня? Чи це тільки одна із багатьох причин? Можете поділитись вашою суб'єктивною точкою зору?


IMHO, Нацбанку сейчас главное - застабилизировать курс в узком интервале, потому вверху продает, внизу покупает. Уход ниже 27-и пока в его планы не входит.
Укравтодор - ситуативный продавец, перед этим покупали под вакцину - нужен был доллар, Эксим покупал. Ситуация постоянно меняется, но если изобразить стабильность, то экспорт не будет зажимать валюту, а импорт - не будет запасаться "на год вперед" (фигурально).
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 12:52

  kluychkooleg написав:
  stas_rst написав:27,23 на Інвестінг. Трохи вниз з ранкових 27.29
Нал також на 4-5 коп. вниз - 27.19
Коло обіду мабуть знову вийде регулятор, а так рухаємось в напрямку 26.95-26.9 на цьому тижні , імхо.


Может уже и вышел с 27.23. Падение пока приостановилось.

Нет, Нацбанка сегодня не было. И думаю, уже и не будет до конца дня.
Кроме него, нашлись желающие купить.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 14:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Искатель написав:Нет, Нацбанка сегодня не было. И думаю, уже и не будет до конца дня.
Кроме него, нашлись желающие купить

Але, наче стоїмо на стоп-крані, нє?🚧
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 14:59

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................06.07.2021...........07.07.2021
дата розрахунку...............05.07.2021............06.07.2021
Євро..................................32,3732.................32,2623...-0.34%
Долар США.......................27,2904.................27,2497...-0.15%
После полудня доллар отыграл чуть больше копейки.
Открылись на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия с привычным спредом 2 копейки. Даже не перекурив, плавно пошли вниз и менее, чем за час, опустились на 3 копейки. После этого уравновесились и простояли без движения 45 минут. Незадолго до 12 приподнялись на полкопейки. Длительное стояние на минимуме позволяет заподозрить присутствие регулятора, но вестей о его появлении пока не поступало, да и движение было очень плавным. Похоже, что равновесие получилось естественным путем.
В мире доллар ночью падал, а с утра пошел в рост и восстановился до уровня вчерашнего максимума, который был зафиксирован во время закрытия нашей вчерашней сессии. У нас сегодня своя свадьба.
Справочный курс встретили котировками 27.2250 - 27.2450, что на 2.5 копейки ниже открытия.
После 12 уверенно пошли в рост и до обеда успели прибавить 4.5 копейки. После обеда прибавили еще копейку и остановились.
В мире доллар после 12 попытался чуть вырасти, но уже вернулся к прежнему уровню.
Официальный курс встретили котировками 27.2800 - 27.3000. За день выросли на 3 копейки относительно открытия и опустились на 2 копейки относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2020 - 27.1269 (-5) +12
2019 - 25.7114 (-16) +153

2018 - 26.3160 (-11)
2017 - 26.0603 (-5)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 15:55

За даними Міністерства фінансів, від старту держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 19453 кредитів на суму 51,3 млрд грн, у т.ч.

- 19,7 млрд грн - як рефінансування попередньо отриманих кредитів;

- 6,4 млрд грн - на інвестиційні цілі;

- 25,3 млрд грн - як антикризові кредити.

За тиждень уповноважені банки видали 435 кредитів на загальну суму 1,4 млрд грн.

Як уточнює Мінекономіки, з цієї суми

- 950 млн грн - це антикризові кредити на поповнення оборотних коштів під 0%;

- 319 млн грн - рефінансування попередньо виданих кредитів;

- 127 млн грн - інвестиційні кредити.

Станом на 05.07.2021 Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво з 33 банками. Перша трійка банків: Аваль, Ощад, Пумб
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 15:56

За даними Міністерства фінансів, станом на 01.07.2021 сукупний обсяг виплат за держборгом у 2021 році оцінювався на суму 602,5 млрд грн, у т.ч. за перше півріччя - 305 млрд грн, за друге півріччя - 297,5 млрд грн.

Обсяг виплат за внутрішнім боргом - 443,1 млрд грн (у т.ч. за перше півріччя - 252,5 млрд грн, за друге - 190,6 млрд грн).

Обсяг виплат за зовнішнім держборгом - 159,4 млрд грн (у т.ч. за перше півріччя - 52,45 млрд грн, за друге - 107 млрд грн).

Піковий обсяг виплат за внутрішнім держборгом був у червні (59,8 млрд грн), а за зовнішнім боргом буде у вересні (81,4 млрд грн).

Станом на 01.07.2021 загальний обсяг виплат за держборгом у 2022 році оцінювався на суму 406,3 млрд грн (у т.ч. внутрішні виплати - 280,3 млрд грн, а зовнішні - 126 млрд грн).
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 16:54

Знову слабенько



Вітаюсь совсіма.


За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 6 липня 2021 року, до державного бюджету залучено 3 092 026 348,86 грн.


Завтра повертаємо майже в три рази більше ніж залучили виплати по ОВДП 8 236 802 221,25 грн.

ВО

Хай щастить!
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 17:23

Межбанк: доллар отыгрывал позиции

Во вторник торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 27,25/27,27 UAH/USD, после чего пошли на снижение. По состоянию на 10:45 курс доллара на Межбанке опустился к отметке 27,22/27,24 UAH/USD.

К 12:00 доллар сумел «отвоевать» одну копейку и повысился до уровня 27,23/27,25 UAH/USD, а к 12:59 достиг уровня 27,27/27,29 UAH/USD. На таком уровне котировки продержались до 15:15.

По состоянию на 15:20 котировки доллара продолжили повышение и оказались в указанный час на отметке 27,238/27,30 UAH/USD.

Уже через час, в 16:30 доллар подорожал еще на одну копейку и достиг показателей 27,29/27,31 UAH/USD. Такие котировки продержались до конца сессии.

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 27,29/27,31
евро — 32,28/32,31

Зображення
news.finance.ua

Мои таблицы:
Державний та гарантований державою борг України
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 18:48

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
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ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
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