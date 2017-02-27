Додано: Вів 06 лип, 2021 21:04

Искатель написав: Укравтодор - ситуативный продавец, перед этим покупали под вакцину - нужен был доллар, Эксим покупал. Ситуация постоянно меняется, но если изобразить стабильность, то экспорт не будет зажимать валюту, а импорт - не будет запасаться "на год вперед" (фигурально). Укравтодор - ситуативный продавец, перед этим покупали под вакцину - нужен был доллар, Эксим покупал. Ситуация постоянно меняется, но если изобразить стабильность, то экспорт не будет зажимать валюту, а импорт - не будет запасаться "на год вперед" (фигурально).

Під вакцину покупка валюти значна, це відчутно, в певні дні, впливає на ситуацію на МБ (про це я попереджав раніше). Але, крім вакцини, є ще й інші чинники:- Значні суми зараз виплачуються виробникам «зеленої електроенергії». Суми виплат в місяць біля 5-6 млрд грн. Виплати не рівномірні, значні суми виплачуються за кілька днів. Фактично всі ці суми конвертуються у валюту, оскільки інвестиції – це або «нерезиденти» або валютні кредити, які потребують термінового погашення (був значний період провалу оплат в минулому).- Значний ріст експорту зумовлює ріст відшкодування ПДВ.- Крім того, є ще нюанс. В період зміцнення грн. до 27-26,9х обсяги пропозиції валюти на МБ складали біля 600 млн уо. Зараз торги на МБ в районі 450-500 з додатковими обсягами пропозиції від Автодору. Підозрюю, відбувається притримка валютної виручки від проросійських, в більшості, металургів. Законодавство дає на повернення рік.- З аналогічних причин, підозрюю, впав і інтерес «нерезидентів» до ОВДП- «Податкова амністія» теж поки великий пшик, всі сили зеленої вертикалі зосереджені на боротьбі з «олігархом»…- Проти курсу грн. поки грає і ситуація на форексі. Долар динамічно зміцнюється, що не може не впливати на курс грн., крім того, це активізує попит на долар.- Відчутні зміни, останнім часом, в роботі НБУ щодо курсу та «згладжування коливань» курсу суттєво зміцнили позиції спекулянтів на МБ. Це також в підсумку відчутно послаблює грн (щодня зранку купують дешевше а у вечері продають дорожче)..- Важливим буде реакція міжнародних ринків на завтрашню публікацію протоколів ФРС та на результати саміту G20 9 липня щодо долі підвищення корпоративного податку на прибуток (про механізм впливу на крос ойро/бакс і курс грн. писав раніше).Готівка слабко реагує на курс МБ, адже який місяць поспіль чистий продаж валюти на готівці 300-400-500 млн уо. Це зараз відчутно стабілізує і МБ.Дана ситуація зміниться коли в країну почне надходити валюта за експорт с/г продукції. Тут проросійського бізнесу майже немає, крім того, зміни клімату змусять аграріїв інвестувати значні кошти у вдосконалення технологій та в реанімацію зрошувальних систем на півдні. Металургійна та видобувна галузі не зможуть надто довго притримувати валюту, адже, для збереження позицій на світових ринках, треба інвестувати кошти в очисні системи та в зміну технологій.Продовження росту цін на все, найімовірніше, змусить НБУ вже 22 липня збільшити облікову ставку, може й відчутно (1,5-2%), та стати на шлях згортання м’якої монетарної політики. Плюс, це може відновити інтерес справжніх нерезидентів до ОВДП. Також, бачу, закупок дорогої вакцини не передбачається та й Ексім викупив вже не мало для цих цілей. Такими темпами, скоро чинник вакцини на МБ зникне…Поки що, з огляду на неочікувано значно кращу ситуацію з дохідною частиною бюджету, уряд (мінфін) та НБУ скорочують борг. Це також є на користь нац валюти. Багато буде залежати й від того, чи до вересня надійдуть «антиковідні» від МВФ або чи виясниться ситуація з розподілом та виплатами.Фундаментально, 26,8-27 залишається імовірними і 28 з не значним плюсом листопад-грудень теж. Звичайно, якщо профансько-корупційно-популістська зелень не наробить свідомих чи не свідомих дурниць…