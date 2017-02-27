Как сообщает «Интерфакс», спотовые котировки газа на крупнейшим в ЕС хабе TTF во вторник обрушились на 11%, потеряв 50 долларов за несколько часов.



С 464 долларов за тысячу кубометров - рекордного уровня с 2008 года - цены спикировали до ш8ш долларов.



Газовый обвал состоялся на фоне крупнейшего с апреля падения цен на нефть.

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Щ на сорт Brent к 22.20 мск подешевели на 3,3%, до 74,7 доллара за баррель, хотя еще утром штурмовали максимумы 2018 года, достигая отметки 77,7.



Рынок «черного золота» почувствовал приступ слабости на фоне слухов о готовности стран ОПЕК к сделке по увеличению добычи и статистики из США, показавшей, что крупнейшая экономика мира замедляется при том, что инфляция держится на рекордных уровнях.



Индекс деловой активности в сфере услуг Штатов упал сильнее прогнозов - с 64 до 60,1 пункта, при этом индекс закупочных цен, хоть и снизился с 80,6 до 79,5, но остался на максимумах с 2005 года.



На опасениях стагфляции - ситуации, когда цены растут, а экономика - нет, - крупные фонды устремились в американские государственные облигации, распродавая валюты и активы развивающихся стран.



Доходность 10-летних казначейских бумаг США с 1,45% спикировала до 1,35%, а ставки 30-летних бондов ушли ниже 2% впервые за три недели. Бразильский реал подешевел на 2%, южноафриканский ранд на 0,9%.



Рубль на МосБирже пережил сильнейшее к конца марта падение. Курс доллара вырос на 1,2%, до 74,3250 рубля. Евро подорожал на 0,8%, до 87,85 рубля.