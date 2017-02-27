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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7945794679477948
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 23:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:- Відчутні зміни, останнім часом, в роботі НБУ щодо курсу та «згладжування коливань» курсу суттєво зміцнили позиції спекулянтів на МБ. Це також в підсумку відчутно послаблює грн (щодня зранку купують дешевше а у вечері продають дорожче)..

Спекулянты скорее сглаживают колебания, чем разгоняют. Это классика. Когда падает, они своими покупками не дают упасть глубже, а продавая при росте, они своим предложениям не дают еще больше вырасти.

Я обратил внимание на еще одну деталь. Похоже, этим летом нет привычного спада деловой активности. Часть народа "отгуляла" отпуска во время карантина, а часть выжидает большей ясности с поездками. На такую мысль меня навели высоковатые для лета обороты МБ и нехарактерное для лета количество пробок на дорогах.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 23:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Как сообщает «Интерфакс», спотовые котировки газа на крупнейшим в ЕС хабе TTF во вторник обрушились на 11%, потеряв 50 долларов за несколько часов.

С 464 долларов за тысячу кубометров - рекордного уровня с 2008 года - цены спикировали до ш8ш долларов.

Газовый обвал состоялся на фоне крупнейшего с апреля падения цен на нефть.
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Щ на сорт Brent к 22.20 мск подешевели на 3,3%, до 74,7 доллара за баррель, хотя еще утром штурмовали максимумы 2018 года, достигая отметки 77,7.

Рынок «черного золота» почувствовал приступ слабости на фоне слухов о готовности стран ОПЕК к сделке по увеличению добычи и статистики из США, показавшей, что крупнейшая экономика мира замедляется при том, что инфляция держится на рекордных уровнях.

Индекс деловой активности в сфере услуг Штатов упал сильнее прогнозов - с 64 до 60,1 пункта, при этом индекс закупочных цен, хоть и снизился с 80,6 до 79,5, но остался на максимумах с 2005 года.

На опасениях стагфляции - ситуации, когда цены растут, а экономика - нет, - крупные фонды устремились в американские государственные облигации, распродавая валюты и активы развивающихся стран.

Доходность 10-летних казначейских бумаг США с 1,45% спикировала до 1,35%, а ставки 30-летних бондов ушли ниже 2% впервые за три недели. Бразильский реал подешевел на 2%, южноафриканский ранд на 0,9%.

Рубль на МосБирже пережил сильнейшее к конца марта падение. Курс доллара вырос на 1,2%, до 74,3250 рубля. Евро подорожал на 0,8%, до 87,85 рубля.
stryzhko
 
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