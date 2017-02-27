orest написав:- Відчутні зміни, останнім часом, в роботі НБУ щодо курсу та «згладжування коливань» курсу суттєво зміцнили позиції спекулянтів на МБ. Це також в підсумку відчутно послаблює грн (щодня зранку купують дешевше а у вечері продають дорожче)..
Спекулянты скорее сглаживают колебания, чем разгоняют. Это классика. Когда падает, они своими покупками не дают упасть глубже, а продавая при росте, они своим предложениям не дают еще больше вырасти.
Я обратил внимание на еще одну деталь. Похоже, этим летом нет привычного спада деловой активности. Часть народа "отгуляла" отпуска во время карантина, а часть выжидает большей ясности с поездками. На такую мысль меня навели высоковатые для лета обороты МБ и нехарактерное для лета количество пробок на дорогах.
Как сообщает «Интерфакс», спотовые котировки газа на крупнейшим в ЕС хабе TTF во вторник обрушились на 11%, потеряв 50 долларов за несколько часов.
С 464 долларов за тысячу кубометров - рекордного уровня с 2008 года - цены спикировали до 414 долларов.
Газовый обвал состоялся на фоне крупнейшего с апреля падения цен на нефть.
Фьючерсы на сорт Brent к 22.20 мск подешевели на 3,3%, до 74,7 доллара за баррель, хотя еще утром штурмовали максимумы 2018 года, достигая отметки 77,7.
Рынок «черного золота» почувствовал приступ слабости на фоне слухов о готовности стран ОПЕК к сделке по увеличению добычи и статистики из США, показавшей, что крупнейшая экономика мира замедляется при том, что инфляция держится на рекордных уровнях.
Индекс деловой активности в сфере услуг Штатов упал сильнее прогнозов - с 64 до 60,1 пункта, при этом индекс закупочных цен, хоть и снизился с 80,6 до 79,5, но остался на максимумах с 2005 года.
На опасениях стагфляции - ситуации, когда цены растут, а экономика - нет, - крупные фонды устремились в американские государственные облигации, распродавая валюты и активы развивающихся стран.
Доходность 10-летних казначейских бумаг США с 1,45% спикировала до 1,35%, а ставки 30-летних бондов ушли ниже 2% впервые за три недели. Бразильский реал подешевел на 2%, южноафриканский ранд на 0,9%.
Рубль на МосБирже пережил сильнейшее к конца марта падение. Курс доллара вырос на 1,2%, до 74,3250 рубля. Евро подорожал на 0,8%, до 87,85 рубля.
Размещение ОВГЗ вчера прошло слабенькое, всего 3 млрд грн. Погашение сегодня будет на 7 млрд, правда это короткие 6-месячные, вероятно нерезов там нет. Хотя это чисто выпуск под керитрейд. Может часть в этом выпуске принадлежит нерезам.