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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7946794779487949
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 12:05

А что эксперты говорят по курсу доллара после 1 августа? Вниз?
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 12:16

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
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ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
Зображення
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 12:18

Державний та гарантований державою борг України

(станом на 31.05.2021)

Протягом травня 2021 року сума державного та гарантованого державою боргу України зменшилась у гривневому еквіваленті на 17,57 млрд грн та у доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на 0,19 млрд дол. США.

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Striker
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 12:29

  Striker написав:(станом на 31.05.2021)

Протягом травня 2021 року сума державного та гарантованого державою боргу України зменшилась у гривневому еквіваленті на 17,57 млрд грн та у доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на 0,19 млрд дол. США.

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А можно уточнить, как не финансисту...

Я правильно понимаю, что на текущий момент суммарный долг Украины составляет
1) 91,52 млрд у.е.
и
2) 2516.72 млрд грн (около 92 млрд у.е.)

то есть мы суммарно должны 183 млрд у.е. ?

Или это просто долг в разных валютах ?
Amat
 
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  #<1 ... 7946794779487949
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