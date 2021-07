zРадио написав:

Глава МВФ сигнализирует о высоком риске оттока капитала с развивающихся рынков в связи с прогрессирующей инфляцией в США, на которую ФРС будет отвечать ужесточением ДКПWASHINGTON, July 7 (Reuters) - In countries where the recovery was accelerating, such as the United States, it would be "essential" to avoid overreacting to transitory increases in inflation, Georgieva said