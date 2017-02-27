Додано: Сер 07 лип, 2021 15:00

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з................07.07.2021............08.07.2021дата розрахунку...............06.07.2021.............07.07.2021Євро..................................32,2623..................32,291...+0.09%Долар США.......................27,2497.....................+0.18%После полудня гривна отыграла почти 2 копейки.Реагируя на вчерашний рост доллара в мире, открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия. Без раскачки сразу же прибавили 1.5 копейки. После этого бензин кончился и с выходом на рынок основных игроков произошел разворот. До 12 опустились на 4.5 копейки.В мире доллар вчера вечером вырос и после этого ведет себя спокойно.Справочный курс встретили котировками 27.2800 - 27.3000, что на 3 копейки ниже открытия.После 12 продолжили снижение и к обеду опустились на 3 копейки. После очень короткого обеда, допивая на ходу компот, снова попытались забраться повыше. Приподнявшись на 1.5 копейки развернулись и к 15-30 вернулись к обеденному уровню. Могли не дергаться и спокойно поестьВ мире доллар по-прежнему стабилен.Официальный курс встретили котировками 27.2500 - 27.2700. За день опустились на 6 копеек относительно открытия и на 4 копейки относительно вчерашнего закрытия.НБУ вчера на рынке замечен не был, однако появившийся с изрядным опозданием анализ ликвидности показывает покупку 20 млн. Поводов для интервенции вчера тоже видно не было. Я бы предположил, что в графу попало что-то прочее, но в понедельник регулятор был замечен, а расчеты за сделки понедельника проходили вчера. Покупок НБУ участники рынка не увидели, ставка была ниже рынка, однако мы недавно похожую картину уже видели. При нерыночной ставке незаметно для участников рынка была проведена приличного объема интервенция, подтвержденная статистикой. Я тогда предположил, что это была адресная интервенция, замаскированная под интервенцию по единому курсу. Рискну и сейчас предположить нечто подобное. В пятницу по недельным результатам попытаемся проверить наличие интервенции, а пока записываем 20 млн. на понедельник.Остатки на коррсчетах выросли. Сокращение объема суточных сертификатов, инкассация, интервенция и мелкий суточный рефинанс перевесили переток в казначейство.Боюсь ошибиться, т.к. плохо помню цифры, но мне кажется, что вчерашние данные анализа ликвидности были откорректированы (не с этим ли связана задержка?). Впечатляющая цифра обналички многократно уменьшилась, большая часть этой суммы переехала в прочие немонетарные.Этот день в истории:2020 - 26.9309 (-19) +362019 - 25.7114 (-16) +1582018 - 26.3160 (-11)2017 - 26.0230 (-4)