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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7947794879497950
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 14:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

prodigy, утром уже была информация что газ откатил вниз на 50 дол.
И жижа скинула почти 4 дол./бар.
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 14:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Від учора почав невеликими порціями відкуповуватись. Кожного дня по трішки. Некомфортно в гривні. Основна причина відкупу, відсутність потенціалу істотного здорожчання гривні. Ми бачимо що ринку та НБУ комфортно на даних рівнях. Плюс здорожчання долара в світі не може не відбиватись на нашій гривні.
Раніше я віддавав перевагу сидіти в боковику в гривні і отримувати відсотки та очікував, що боковик закінчиться ростом гривні. Після останніх дій НБУ концепція змінилась.
Порахував, що в такій ситуації відсотки по депозиту за місяць не покривають навіть 20 копійчаного зростання курсу. З'являється ймовірність, що ми стабілізуємось на курсі в районі 27 із потенціалом росту від будь-якого фактору, а основний фактор буде психологічний.
В будь якому випадку покупки долара, це лише корекція корзини до більш комфортних рівнів, адже останнім часом доля гривні доходила навіть до 90%
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 14:52

  prodigy написав:Спотовые цены на газ в Европе с началом новой рабочей недели получили новый импульс для продолжения роста. До остановки газопровода "Ямал-Европа" осталось несколько часов. Мощности этого газопровода, равно как и дополнительные украинские мощности, будут бронироваться на краткосрочных аукционах (что оставит напряжённость на рынке).

Цена с поставкой во вторник на хабе TTF в Нидерландах достигла $464 за тысячу кубометров.


А кто это пишет? Вчера как раз цены на TTF хорошо корректировались, -12% (сегодня, правда, уже отыгрывают падение, +5%)
https://www.theice.com/products/2799666 ... Id=5285043

Апдейт по нашему рынку:
- в ПХГ на начало июля 16 млрд;
- из них 4,1 млрд принадлежит нерезидентам-трейдерам на хранении;
- в начало отопительного сезона, со слов директора УТГ, будем заходить с объемом 19-20 млрд.

Соответственно, 3-4 млрд придется еще импортировать, и сколько то (2-3, наверно) - выкупить за валюту у нерезидентов и растаможить.

По текущим тарифам финансовая нагрузка конская - от 2 до 3 млрд долларов. Знать бы только, сколько у Нафтогаза валюты на счетах...

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zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 14:54

  zРадио написав:Глава МВФ сигнализирует о высоком риске оттока капитала с развивающихся рынков в связи с прогрессирующей инфляцией в США, на которую ФРС будет отвечать ужесточением ДКП

WASHINGTON, July 7 (Reuters) - In countries where the recovery was accelerating, such as the United States, it would be "essential" to avoid overreacting to transitory increases in inflation, Georgieva said


імхо, важливий фрагмент :)
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 15:00

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................07.07.2021............08.07.2021
дата розрахунку...............06.07.2021.............07.07.2021
Євро..................................32,2623..................32,291...+0.09%
Долар США.......................27,2497..................27,2993...+0.18%
После полудня гривна отыграла почти 2 копейки.
Реагируя на вчерашний рост доллара в мире, открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия. Без раскачки сразу же прибавили 1.5 копейки. После этого бензин кончился и с выходом на рынок основных игроков произошел разворот. До 12 опустились на 4.5 копейки.
В мире доллар вчера вечером вырос и после этого ведет себя спокойно.
Справочный курс встретили котировками 27.2800 - 27.3000, что на 3 копейки ниже открытия.
После 12 продолжили снижение и к обеду опустились на 3 копейки. После очень короткого обеда, допивая на ходу компот, снова попытались забраться повыше. Приподнявшись на 1.5 копейки развернулись и к 15-30 вернулись к обеденному уровню. Могли не дергаться и спокойно поесть :)
В мире доллар по-прежнему стабилен.
Официальный курс встретили котировками 27.2500 - 27.2700. За день опустились на 6 копеек относительно открытия и на 4 копейки относительно вчерашнего закрытия.

НБУ вчера на рынке замечен не был, однако появившийся с изрядным опозданием анализ ликвидности показывает покупку 20 млн. Поводов для интервенции вчера тоже видно не было. Я бы предположил, что в графу попало что-то прочее, но в понедельник регулятор был замечен, а расчеты за сделки понедельника проходили вчера. Покупок НБУ участники рынка не увидели, ставка была ниже рынка, однако мы недавно похожую картину уже видели. При нерыночной ставке незаметно для участников рынка была проведена приличного объема интервенция, подтвержденная статистикой. Я тогда предположил, что это была адресная интервенция, замаскированная под интервенцию по единому курсу. Рискну и сейчас предположить нечто подобное. В пятницу по недельным результатам попытаемся проверить наличие интервенции, а пока записываем 20 млн. на понедельник.

Остатки на коррсчетах выросли. Сокращение объема суточных сертификатов, инкассация, интервенция и мелкий суточный рефинанс перевесили переток в казначейство.
Боюсь ошибиться, т.к. плохо помню цифры, но мне кажется, что вчерашние данные анализа ликвидности были откорректированы (не с этим ли связана задержка?). Впечатляющая цифра обналички многократно уменьшилась, большая часть этой суммы переехала в прочие немонетарные.

Этот день в истории:
2020 - 26.9309 (-19) +36
2019 - 25.7114 (-16) +158

2018 - 26.3160 (-11)
2017 - 26.0230 (-4)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 15:02

  zРадио написав:Глава МВФ сигнализирует о высоком риске оттока капитала с развивающихся рынков в связи с прогрессирующей инфляцией в США, на которую ФРС будет отвечать ужесточением ДКП

Все это понятно, но сначала Байдену нужно провести инфраструктурный план через конгресс и даже тогда его финансирование начнется только с нового бюджетного года, а именно с 1 октября 2021 года.
Но осенью 2021 года инфляция в США должна несколько снизиться, поскольку на тот момент повысится база для сравнения с 2020 годом.
А пока в США имеем рост безработицы в июне до 5,9% и снижение доходности трежерис с пика в марте 2021 года (1,74%), а сегодня обвал (1,30%), что не содействует ужесточению монетарной политики ФРС и даже наоборот:
https://ru.investing.com/rates-bonds/u. ... bond-yield
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 15:15

  vovakwasov написав:
  zРадио написав:Глава МВФ сигнализирует о высоком риске оттока капитала с развивающихся рынков в связи с прогрессирующей инфляцией в США, на которую ФРС будет отвечать ужесточением ДКП

WASHINGTON, July 7 (Reuters) - In countries where the recovery was accelerating, such as the United States, it would be "essential" to avoid overreacting to transitory increases in inflation, Georgieva said


імхо, важливий фрагмент :)


Еще бы - это ж сколько крови прольется, если трейдеры, испугавшись жестких мер, массово начнут закрывать шорты против доллара объемом 20 трлн ))

Надеюсь, что с началом тейперинга деньги не побегут с рынков средне-высокой доходности (дивидендные акции, криптовалюты, FDI в БРИКС). В принципе, перекладываться там особо не во что - трежеря достаточную доходность вряд ли смогут предложить...

PS: уже и Fitch начинает топить за более быстрый и высокий рост ставки ФРС

Several Paths to Higher-than-Expected US Interest Rates
https://www.fitchratings.com/research/s ... 07-07-2021
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 15:32

  Igneus написав:Все это понятно, но сначала Байдену нужно провести инфраструктурный план через конгресс и даже тогда его финансирование начнется только с нового бюджетного года, а именно с 1 октября 2021 года


Вообще не помеха, ИМХО. Инфраструктуру может финансировать и Минфин, фондируясь с рынка, а не у ФРС. Да и корп. налог - тоже весьма интересный инструмент. В США очень много жирных котов, избегающих налогообложения :wink:

  Igneus написав:Но осенью 2021 года инфляция в США должна несколько снизиться, поскольку на тот момент повысится база для сравнения с 2020 годом


По-моему, до конца 2020-го инфляция в США была около нуля. Есть ли там та база, о которой вы говорите - загляну на следующей неделе, когда будут публиковаться данные за июнь

  Igneus написав:снижение доходности трежерис с пика в марте 2021 года (1,74%), а сегодня обвал (1,30%), что не содействует ужесточению монетарной политики ФРС и даже наоборот:
https://ru.investing.com/rates-bonds/u. ... bond-yield


А в моем понимании это как раз то, что уже не говорит, а кричит о необходимости сворачивания QE - капитуляция холдеров трежерей, которые перестали даже надеяться на выход в положительную доходность, пока инфляция так далеко от таргета. США не могут позволить себе потерять этот инструмент - в противном случае придется снизить потребление на 15-20% в год, что соразмерно Великой депрессии. Ужесточению, уверен, быть! С последствиями безработицы бороться будут адресно. 6% - не катастрофа (в ЕС - 8,5%, у нас - вообще 10,5%)
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 15:37

  Vitalych-new написав:prodigy, утром уже была информация что газ откатил вниз на 50 дол.
И жижа скинула почти 4 дол./бар.


нефть подешевела на 2,9долл...считаю, что это коррекция и цена сильно дешеветь не будет, почему? дорогая нефть для мировой экономики лучше, чем дешевая нефть

На дневных торгах в среду нефть резко подешевела после появления сообщения Dow Jones о планах ОАЭ увеличить добычу черного золота и тем самым расширить долю рынка на фоне высокого спроса. Однако Bloomberg отмечает, что это сообщение не является новостью и не добавляет ничего нового к уже сложившейся ситуации, так как именно эти планы ОАЭ и послужили причиной разлада в ОПЕК+.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 16:38

Динамика ВВП 2020/2019 в разрезе регионов - ВРП:

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  #<1 ... 7947794879497950
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