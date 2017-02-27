В среду, 7 июля, торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 27,31/27,33 UAH/USD, после чего пошли на повышение. По состоянию на 10:40 курс доллара на Межбанке подошел к отметке 27,32/27,34 UAH/USD, после этого доллар начал падать.
К 12:00 доллар опустился до уровня 27,28/27,30 UAH/USD, а к 13:00 достиг уровня 27,25/27,27 UAH/USD.
По состоянию на 14:40 котировки доллара немного повысились и оказались на отметке 27,26/27,28 UAH/USD, после чего продолжили свое падение.
Уже через час, в 15:30 доллар подешевел еще на одну копейку и достиг показателей 27,25/27,27 UAH/USD. Такие котировки продержались до конца сессии.
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
zРадио написав:Апдейт по нашему рынку: - в ПХГ на начало июля 16 млрд; - из них 4,1 млрд принадлежит нерезидентам-трейдерам на хранении; - в начало отопительного сезона, со слов директора УТГ, будем заходить с объемом 19-20 млрд.
Соответственно, 3-4 млрд придется еще импортировать, и сколько то (2-3, наверно) - выкупить за валюту у нерезидентов и растаможить.
По текущим тарифам финансовая нагрузка конская - от 2 до 3 млрд долларов. Знать бы только, сколько у Нафтогаза валюты на счетах...
выводы не следуют из написанного: - выкупать у нерезов газ сейчас нет необходимости, можно и позже - закачивать газ могут и нерезы, не только Нафтогаз (продажи на МБ нет) - как Вам такой вариант работы - газ импортируется Нафтогазом за счет кредитных средств (продажи на МБ нет), а кредит гасится позже, в течение зимы за счет продаж газа зимой
вывод - газ обычный элемент хо здеятельности, который не оказывает сильного влияния на МБ