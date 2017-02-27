В среду, 7 июля, торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 27,31/27,33 UAH/USD, после чего пошли на повышение. По состоянию на 10:40 курс доллара на Межбанке подошел к отметке 27,32/27,34 UAH/USD, после этого доллар начал падать.
К 12:00 доллар опустился до уровня 27,28/27,30 UAH/USD, а к 13:00 достиг уровня 27,25/27,27 UAH/USD.
По состоянию на 14:40 котировки доллара немного повысились и оказались на отметке 27,26/27,28 UAH/USD, после чего продолжили свое падение.
Уже через час, в 15:30 доллар подешевел еще на одну копейку и достиг показателей 27,25/27,27 UAH/USD. Такие котировки продержались до конца сессии.
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
zРадио написав:Апдейт по нашему рынку: - в ПХГ на начало июля 16 млрд; - из них 4,1 млрд принадлежит нерезидентам-трейдерам на хранении; - в начало отопительного сезона, со слов директора УТГ, будем заходить с объемом 19-20 млрд.
Соответственно, 3-4 млрд придется еще импортировать, и сколько то (2-3, наверно) - выкупить за валюту у нерезидентов и растаможить.
По текущим тарифам финансовая нагрузка конская - от 2 до 3 млрд долларов. Знать бы только, сколько у Нафтогаза валюты на счетах...
выводы не следуют из написанного: - выкупать у нерезов газ сейчас нет необходимости, можно и позже - закачивать газ могут и нерезы, не только Нафтогаз (продажи на МБ нет) - как Вам такой вариант работы - газ импортируется Нафтогазом за счет кредитных средств (продажи на МБ нет), а кредит гасится позже, в течение зимы за счет продаж газа зимой
вывод - газ обычный элемент хо здеятельности, который не оказывает сильного влияния на МБ
Shaman написав:- выкупать у нерезов газ сейчас нет необходимости, можно и позже
Есть предпосылки к снижению цены с приближением отопительного сезона? Разве что вследствие сильной коррекции цен на коммоды, вызванной ужесточением ДКП центральных банков мира. В этом случае мы столкнемся с проблемами другого порядка - падением экспортных доходов и ростом стоимости рефинансирования долга
Shaman написав: - закачивать газ могут и нерезы, не только Нафтогаз (продажи на МБ нет)
Вспомните о потреблении - мы заплатим за такой объем, который нужен для потребления, плюс технического обеспечения давления в трубе и неснижаемого минимума ПХГ. В отопительный сезон, напомню, мы газ отбираем - внутренней добычи не хватает. А конкретно в этом сезоне в связи с запуском СП2 возможны еще и провокации Газпрома со снижением давления в транзитной трубе
Shaman написав: - как Вам такой вариант работы - газ импортируется Нафтогазом за счет кредитных средств (продажи на МБ нет), а кредит гасится позже, в течение зимы за счет продаж газа зимой
Вполне допускаю. Только не забывайте, что 1) долг платежом красен, он переносит проблему, а не решает, и 2) зимой мы имеем дело не с продажами, а с миксом продаж и начислений дебиторки - население гасит существенную долю инвойсов зимнего периода в течение весны-лета
Shaman написав: вывод - газ обычный элемент хо здеятельности, который не оказывает сильного влияния на МБ
Давайте зафиксируем позиции и отложим дискуссию на потом. Буду рад ошибаться, но последний раз с такой стоимостью импортного газа мы сталкивались в 2009-м, и без многомиллиардных долгов, внешних и внутренних, ситуация не развязывалась годами - до ее радикального решения крайне непопулярными тарифными мерами. Вы ведь не считаете, что населению сегодня можно безболезненно выставить счет по формуле: импортный паритет (12,5 грн) + логистика до Украины (1,5 грн) + распределение и доставка по Украине (2 грн) + НДС (3,2 грн) = 19,2 грн за м3? Вот и руководство государства, уверен, так не считает. Как ударит по P&L Нафтогаза цена импорта 450 долларов за 1000 м3, догадаться несложно...
zРадио написав:Апдейт по нашему рынку: - в ПХГ на начало июля 16 млрд; - из них 4,1 млрд принадлежит нерезидентам-трейдерам на хранении; - в начало отопительного сезона, со слов директора УТГ, будем заходить с объемом 19-20 млрд.
Соответственно, 3-4 млрд придется еще импортировать, и сколько то (2-3, наверно) - выкупить за валюту у нерезидентов и растаможить.
По текущим тарифам финансовая нагрузка конская - от 2 до 3 млрд долларов. Знать бы только, сколько у Нафтогаза валюты на счетах...
выводы не следуют из написанного: - выкупать у нерезов газ сейчас нет необходимости, можно и позже - закачивать газ могут и нерезы, не только Нафтогаз (продажи на МБ нет) - как Вам такой вариант работы - газ импортируется Нафтогазом за счет кредитных средств (продажи на МБ нет), а кредит гасится позже, в течение зимы за счет продаж газа зимой
вывод - газ обычный элемент хо здеятельности, который не оказывает сильного влияния на МБ
А Ви ще не звикли,що в цього персонажа рідко коли щось сходиться, тим більше страшно-апокаліптичні висновки з цитованої інформації? Мінімальна кільіксть газу, з якою кабмін планує увійти в опалювальний сезон - 17 млрд м куб. https://interfax.com.ua/news/economic/749312.html припущення в 20 млрд сумнівне. Крім того, Україна має внутрішній видобуток газу, який за валюту купувати не треба. За перше півріччя 2021 внутрішній видобуток склав 9,75 млрд м куб https://www.epravda.com.ua/news/2021/07/7/675726/ і видобуток росте. За минулий рік видобуток склав 20,2 млрд м куб. Станом на зараз ми імпортуємо 15-16 млн м куб в добу, що складає біля 0,5 млрд куб в місяць. В квітні-травні десь і проскакувала інформація від профільних експертів про імпорт 1-2 млрд м куб. Навіть по теперішніх цінах сума місячного імпорту складає 200-250 млн в місяць, що не є критично. А загальний імпорт не мав би перевищити 1 млрд уо. Крім того, не факт, що весь імпорт - це Нафтогаз, імпортувати можуть і інші і оплачувати за рахунок дорогого металу Що справді погано в даній ситуації - це те, що Німеччина з своїми безмізкими васалами щедро фінансує економіку "бензоколонки" за космічними цінами, демонструючи всьому світу свою безпорадну енергетичну залежність. І це в той час, коли напівробочі кукурузники "орли шойгу" літають довкола кораблів НАТО в Чорному морі, демонструючи крайню неадекватність і критичну агресивність. П.С. Певно Меркель стане першим замом Мілера незабаром