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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7948794979507951
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 17:49

Межбанк: рынок закрылся снижением курса доллара

В среду, 7 июля, торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 27,31/27,33 UAH/USD, после чего пошли на повышение. По состоянию на 10:40 курс доллара на Межбанке подошел к отметке 27,32/27,34 UAH/USD, после этого доллар начал падать.

К 12:00 доллар опустился до уровня 27,28/27,30 UAH/USD, а к 13:00 достиг уровня 27,25/27,27 UAH/USD.

По состоянию на 14:40 котировки доллара немного повысились и оказались на отметке 27,26/27,28 UAH/USD, после чего продолжили свое падение.

Уже через час, в 15:30 доллар подешевел еще на одну копейку и достиг показателей 27,25/27,27 UAH/USD. Такие котировки продержались до конца сессии.

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США — 27,25/27,27
евро — 32,24/32,26

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Striker
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 19:59

  zРадио написав:Апдейт по нашему рынку:
- в ПХГ на начало июля 16 млрд;
- из них 4,1 млрд принадлежит нерезидентам-трейдерам на хранении;
- в начало отопительного сезона, со слов директора УТГ, будем заходить с объемом 19-20 млрд.

Соответственно, 3-4 млрд придется еще импортировать, и сколько то (2-3, наверно) - выкупить за валюту у нерезидентов и растаможить.

По текущим тарифам финансовая нагрузка конская - от 2 до 3 млрд долларов. Знать бы только, сколько у Нафтогаза валюты на счетах...

Зображення

выводы не следуют из написанного:
- выкупать у нерезов газ сейчас нет необходимости, можно и позже
- закачивать газ могут и нерезы, не только Нафтогаз (продажи на МБ нет)
- как Вам такой вариант работы - газ импортируется Нафтогазом за счет кредитных средств (продажи на МБ нет), а кредит гасится позже, в течение зимы за счет продаж газа зимой

вывод - газ обычный элемент хо здеятельности, который не оказывает сильного влияния на МБ
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 20:45

  Shaman написав:- выкупать у нерезов газ сейчас нет необходимости, можно и позже


Есть предпосылки к снижению цены с приближением отопительного сезона? Разве что вследствие сильной коррекции цен на коммоды, вызванной ужесточением ДКП центральных банков мира. В этом случае мы столкнемся с проблемами другого порядка - падением экспортных доходов и ростом стоимости рефинансирования долга

  Shaman написав:
- закачивать газ могут и нерезы, не только Нафтогаз (продажи на МБ нет)


Вспомните о потреблении - мы заплатим за такой объем, который нужен для потребления, плюс технического обеспечения давления в трубе и неснижаемого минимума ПХГ. В отопительный сезон, напомню, мы газ отбираем - внутренней добычи не хватает. А конкретно в этом сезоне в связи с запуском СП2 возможны еще и провокации Газпрома со снижением давления в транзитной трубе

  Shaman написав:
- как Вам такой вариант работы - газ импортируется Нафтогазом за счет кредитных средств (продажи на МБ нет), а кредит гасится позже, в течение зимы за счет продаж газа зимой


Вполне допускаю. Только не забывайте, что 1) долг платежом красен, он переносит проблему, а не решает, и 2) зимой мы имеем дело не с продажами, а с миксом продаж и начислений дебиторки - население гасит существенную долю инвойсов зимнего периода в течение весны-лета

  Shaman написав:
вывод - газ обычный элемент хо здеятельности, который не оказывает сильного влияния на МБ


Давайте зафиксируем позиции и отложим дискуссию на потом. Буду рад ошибаться, но последний раз с такой стоимостью импортного газа мы сталкивались в 2009-м, и без многомиллиардных долгов, внешних и внутренних, ситуация не развязывалась годами - до ее радикального решения крайне непопулярными тарифными мерами. Вы ведь не считаете, что населению сегодня можно безболезненно выставить счет по формуле: импортный паритет (12,5 грн) + логистика до Украины (1,5 грн) + распределение и доставка по Украине (2 грн) + НДС (3,2 грн) = 19,2 грн за м3? Вот и руководство государства, уверен, так не считает. Как ударит по P&L Нафтогаза цена импорта 450 долларов за 1000 м3, догадаться несложно...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 21:19

  zРадио написав:19,2 грн за м3


От прошлогоднего прогноза газа по 25 грн за кубомент в 2022 не отказываюсь.
Платить за все будем по полной, скидочек не будет.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 21:25

  Zebra написав:
  zРадио написав:19,2 грн за м3


От прошлогоднего прогноза газа по 25 грн за кубомент в 2022 не отказываюсь.
Платить за все будем по полной, скидочек не будет.

скидки будут на бананы.
  zРадио написав:Вот и руководство государства, уверен, так не считает
сомневаюсь что мвф будет в восторге от таких щедрых подарков тем кто газом греет особняки с бассейнами. Сейчас бы укрепить гривну до 26 и задуть хранилища по льготному курсу.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 21:32

  Shaman написав:
  zРадио написав:Апдейт по нашему рынку:
- в ПХГ на начало июля 16 млрд;
- из них 4,1 млрд принадлежит нерезидентам-трейдерам на хранении;
- в начало отопительного сезона, со слов директора УТГ, будем заходить с объемом 19-20 млрд.

Соответственно, 3-4 млрд придется еще импортировать, и сколько то (2-3, наверно) - выкупить за валюту у нерезидентов и растаможить.

По текущим тарифам финансовая нагрузка конская - от 2 до 3 млрд долларов. Знать бы только, сколько у Нафтогаза валюты на счетах...

Зображення

выводы не следуют из написанного:
- выкупать у нерезов газ сейчас нет необходимости, можно и позже
- закачивать газ могут и нерезы, не только Нафтогаз (продажи на МБ нет)
- как Вам такой вариант работы - газ импортируется Нафтогазом за счет кредитных средств (продажи на МБ нет), а кредит гасится позже, в течение зимы за счет продаж газа зимой

вывод - газ обычный элемент хо здеятельности, который не оказывает сильного влияния на МБ

А Ви ще не звикли,що в цього персонажа рідко коли щось сходиться, тим більше страшно-апокаліптичні висновки з цитованої інформації?
Мінімальна кільіксть газу, з якою кабмін планує увійти в опалювальний сезон - 17 млрд м куб. https://interfax.com.ua/news/economic/749312.html припущення в 20 млрд сумнівне.
Крім того, Україна має внутрішній видобуток газу, який за валюту купувати не треба. За перше півріччя 2021 внутрішній видобуток склав 9,75 млрд м куб https://www.epravda.com.ua/news/2021/07/7/675726/ і видобуток росте. За минулий рік видобуток склав 20,2 млрд м куб.
Станом на зараз ми імпортуємо 15-16 млн м куб в добу, що складає біля 0,5 млрд куб в місяць. В квітні-травні десь і проскакувала інформація від профільних експертів про імпорт 1-2 млрд м куб. Навіть по теперішніх цінах сума місячного імпорту складає 200-250 млн в місяць, що не є критично. А загальний імпорт не мав би перевищити 1 млрд уо. Крім того, не факт, що весь імпорт - це Нафтогаз, імпортувати можуть і інші і оплачувати за рахунок дорогого металу :wink:
Що справді погано в даній ситуації - це те, що Німеччина з своїми безмізкими васалами щедро фінансує економіку "бензоколонки" за космічними цінами, демонструючи всьому світу свою безпорадну енергетичну залежність. І це в той час, коли напівробочі кукурузники "орли шойгу" літають довкола кораблів НАТО в Чорному морі, демонструючи крайню неадекватність і критичну агресивність.
П.С. Певно Меркель стане першим замом Мілера незабаром :twisted:
orest
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  #<1 ... 7948794979507951
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