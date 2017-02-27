Додано: Сер 07 лип, 2021 20:45

Shaman написав: - выкупать у нерезов газ сейчас нет необходимости, можно и позже

- выкупать у нерезов газ сейчас нет необходимости, можно и позже

Shaman написав:

- закачивать газ могут и нерезы, не только Нафтогаз (продажи на МБ нет) - закачивать газ могут и нерезы, не только Нафтогаз (продажи на МБ нет)

Shaman написав:

- как Вам такой вариант работы - газ импортируется Нафтогазом за счет кредитных средств (продажи на МБ нет), а кредит гасится позже, в течение зимы за счет продаж газа зимой

- как Вам такой вариант работы - газ импортируется Нафтогазом за счет кредитных средств (продажи на МБ нет), а кредит гасится позже, в течение зимы за счет продаж газа зимой

Shaman написав:

вывод - газ обычный элемент хо здеятельности, который не оказывает сильного влияния на МБ вывод - газ обычный элемент хо здеятельности, который не оказывает сильного влияния на МБ

Есть предпосылки к снижению цены с приближением отопительного сезона? Разве что вследствие сильной коррекции цен на коммоды, вызванной ужесточением ДКП центральных банков мира. В этом случае мы столкнемся с проблемами другого порядка - падением экспортных доходов и ростом стоимости рефинансирования долгаВспомните о потреблении - мы заплатим за такой объем, который нужен для потребления, плюс технического обеспечения давления в трубе и неснижаемого минимума ПХГ. В отопительный сезон, напомню, мы газ отбираем - внутренней добычи не хватает. А конкретно в этом сезоне в связи с запуском СП2 возможны еще и провокации Газпрома со снижением давления в транзитной трубеВполне допускаю. Только не забывайте, что 1) долг платежом красен, он переносит проблему, а не решает, и 2) зимой мы имеем дело не с продажами, а с миксом продаж и начислений дебиторки - население гасит существенную долю инвойсов зимнего периода в течение весны-летаДавайте зафиксируем позиции и отложим дискуссию на потом. Буду рад ошибаться, но последний раз с такой стоимостью импортного газа мы сталкивались в 2009-м, и без многомиллиардных долгов, внешних и внутренних, ситуация не развязывалась годами - до ее радикального решения крайне непопулярными тарифными мерами. Вы ведь не считаете, что населению сегодня можно безболезненно выставить счет по формуле: импортный паритет (12,5 грн) + логистика до Украины (1,5 грн) + распределение и доставка по Украине (2 грн) + НДС (3,2 грн) = 19,2 грн за м3? Вот и руководство государства, уверен, так не считает. Как ударит по P&L Нафтогаза цена импорта 450 долларов за 1000 м3, догадаться несложно...