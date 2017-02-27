В среду, 7 июля, торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 27,31/27,33 UAH/USD, после чего пошли на повышение. По состоянию на 10:40 курс доллара на Межбанке подошел к отметке 27,32/27,34 UAH/USD, после этого доллар начал падать.
К 12:00 доллар опустился до уровня 27,28/27,30 UAH/USD, а к 13:00 достиг уровня 27,25/27,27 UAH/USD.
По состоянию на 14:40 котировки доллара немного повысились и оказались на отметке 27,26/27,28 UAH/USD, после чего продолжили свое падение.
Уже через час, в 15:30 доллар подешевел еще на одну копейку и достиг показателей 27,25/27,27 UAH/USD. Такие котировки продержались до конца сессии.
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
zРадио написав:Апдейт по нашему рынку: - в ПХГ на начало июля 16 млрд; - из них 4,1 млрд принадлежит нерезидентам-трейдерам на хранении; - в начало отопительного сезона, со слов директора УТГ, будем заходить с объемом 19-20 млрд.
Соответственно, 3-4 млрд придется еще импортировать, и сколько то (2-3, наверно) - выкупить за валюту у нерезидентов и растаможить.
По текущим тарифам финансовая нагрузка конская - от 2 до 3 млрд долларов. Знать бы только, сколько у Нафтогаза валюты на счетах...
выводы не следуют из написанного: - выкупать у нерезов газ сейчас нет необходимости, можно и позже - закачивать газ могут и нерезы, не только Нафтогаз (продажи на МБ нет) - как Вам такой вариант работы - газ импортируется Нафтогазом за счет кредитных средств (продажи на МБ нет), а кредит гасится позже, в течение зимы за счет продаж газа зимой
вывод - газ обычный элемент хоздеятельности, который не оказывает сильного влияния на МБ
upd забыл еще один вариант: - закачка за счет внутренней добычи
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 07 лип, 2021 22:27, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:- выкупать у нерезов газ сейчас нет необходимости, можно и позже
Есть предпосылки к снижению цены с приближением отопительного сезона? Разве что вследствие сильной коррекции цен на коммоды, вызванной ужесточением ДКП центральных банков мира. В этом случае мы столкнемся с проблемами другого порядка - падением экспортных доходов и ростом стоимости рефинансирования долга
Shaman написав: - закачивать газ могут и нерезы, не только Нафтогаз (продажи на МБ нет)
Вспомните о потреблении - мы заплатим за такой объем, который нужен для потребления, плюс технического обеспечения давления в трубе и неснижаемого минимума ПХГ. В отопительный сезон, напомню, мы газ отбираем - внутренней добычи не хватает. А конкретно в этом сезоне в связи с запуском СП2 возможны еще и провокации Газпрома со снижением давления в транзитной трубе
Shaman написав: - как Вам такой вариант работы - газ импортируется Нафтогазом за счет кредитных средств (продажи на МБ нет), а кредит гасится позже, в течение зимы за счет продаж газа зимой
Вполне допускаю. Только не забывайте, что 1) долг платежом красен, он переносит проблему, а не решает, и 2) зимой мы имеем дело не с продажами, а с миксом продаж и начислений дебиторки - население гасит существенную долю инвойсов зимнего периода в течение весны-лета
Shaman написав: вывод - газ обычный элемент хо здеятельности, который не оказывает сильного влияния на МБ
Давайте зафиксируем позиции и отложим дискуссию на потом. Буду рад ошибаться, но последний раз с такой стоимостью импортного газа мы сталкивались в 2009-м, и без многомиллиардных долгов, внешних и внутренних, ситуация не развязывалась годами - до ее радикального решения крайне непопулярными тарифными мерами. Вы ведь не считаете, что населению сегодня можно безболезненно выставить счет по формуле: импортный паритет (12,5 грн) + логистика до Украины (1,5 грн) + распределение и доставка по Украине (2 грн) + НДС (3,2 грн) = 19,2 грн за м3? Вот и руководство государства, уверен, так не считает. Как ударит по P&L Нафтогаза цена импорта 450 долларов за 1000 м3, догадаться несложно...
zРадио написав:Апдейт по нашему рынку: - в ПХГ на начало июля 16 млрд; - из них 4,1 млрд принадлежит нерезидентам-трейдерам на хранении; - в начало отопительного сезона, со слов директора УТГ, будем заходить с объемом 19-20 млрд.
Соответственно, 3-4 млрд придется еще импортировать, и сколько то (2-3, наверно) - выкупить за валюту у нерезидентов и растаможить.
По текущим тарифам финансовая нагрузка конская - от 2 до 3 млрд долларов. Знать бы только, сколько у Нафтогаза валюты на счетах...
выводы не следуют из написанного: - выкупать у нерезов газ сейчас нет необходимости, можно и позже - закачивать газ могут и нерезы, не только Нафтогаз (продажи на МБ нет) - как Вам такой вариант работы - газ импортируется Нафтогазом за счет кредитных средств (продажи на МБ нет), а кредит гасится позже, в течение зимы за счет продаж газа зимой
вывод - газ обычный элемент хо здеятельности, который не оказывает сильного влияния на МБ
А Ви ще не звикли,що в цього персонажа рідко коли щось сходиться, тим більше страшно-апокаліптичні висновки з цитованої інформації? Мінімальна кільіксть газу, з якою кабмін планує увійти в опалювальний сезон - 17 млрд м куб. https://interfax.com.ua/news/economic/749312.html припущення в 20 млрд сумнівне. Крім того, Україна має внутрішній видобуток газу, який за валюту купувати не треба. За перше півріччя 2021 внутрішній видобуток склав 9,75 млрд м куб https://www.epravda.com.ua/news/2021/07/7/675726/ і видобуток росте. За минулий рік видобуток склав 20,2 млрд м куб. Станом на зараз ми імпортуємо 15-16 млн м куб в добу, що складає біля 0,5 млрд куб в місяць. В квітні-травні десь і проскакувала інформація від профільних експертів про імпорт 1-2 млрд м куб. Навіть по теперішніх цінах сума місячного імпорту складає 200-250 млн в місяць, що не є критично. А загальний імпорт не мав би перевищити 1 млрд уо. Крім того, не факт, що весь імпорт - це Нафтогаз, імпортувати можуть і інші і оплачувати за рахунок дорогого металу Що справді погано в даній ситуації - це те, що Німеччина з своїми безмізкими васалами щедро фінансує економіку "бензоколонки" за космічними цінами, демонструючи всьому світу свою безпорадну енергетичну залежність. І це в той час, коли напівробочі кукурузники "орли шойгу" літають довкола кораблів НАТО в Чорному морі, демонструючи крайню неадекватність і критичну агресивність. П.С. Певно Меркель стане першим замом Мілера незабаром
orest написав:А Ви ще не звикли,що в цього персонажа рідко коли щось сходиться, тим більше страшно-апокаліптичні висновки з цитованої інформації?
За своим контентом следите - существенные факторы просто игнорируете. Получается аналитика в стиле "фигура под костюм"... Я понимаю, что хочется зарабатывать высокую гривневую прибыль, а фиксироваться без курсовых убытков в долларе. Мне тоже этого хочется. Но чудес не бывает, по крайней мере в длинной перспективе, что уже не раз доказывал опыт
Я своего мнения по данному вопросу не имею, поэтому в точности привел оценку менеджера УТГ: «Нині ми вже бачимо чіткий позитивний прогноз та значне зростання імпорту газу на митну територію України протягом липня. Водночас Оператор газосховищ продовжує переговори із замовниками послуг. За попередніми оцінками, до опалювального сезону ми підійдемо із запасами газу у ПСГ на рівні 19-20 млрд куб. м. Цього вистачить, щоб комфортно пройти опалювальний сезон в Україні і при цьому продовжити співпрацю з нашими іноземними замовниками», ‒ зазначив т.в.о. генерального директора Укртрансгазу Сергій Перелома https://utg.ua/utg/media/news/2021/06/v ... -gazu.html
orest написав:Крім того, Україна має внутрішній видобуток газу, який за валюту купувати не треба. За перше півріччя 2021 внутрішній видобуток склав 9,75 млрд м куб https://www.epravda.com.ua/news/2021/07/7/675726/ і видобуток росте. За минулий рік видобуток склав 20,2 млрд м куб
Это из года в год так. Нынешняя же ситуация осложняется ценовой конъюнктурой. Ваш любимый аргумент последних месяцев - высокие цены на экспортные сырье. Так вот с импортным сырьем, увы, так же. И для полноты анализа я не рекомендую вам это игнорировать