Каждая вторая гривна в бюджете - заемная.
Происходит наращивание гривневого долга в ОВГЗ. Укрепление гривны увеличит размер долга и стоимость его обслуживания в валютном выражении.
Власть очень глупа, что не производит девальвацию пока до выборов далеко. Курс 30-40. Побузят, побузят и через годик забудут. Такой курс легче держать, и со значительной частью долгов можно было бы рассчитаться, о внуках подумать, которым за все это платить или штаны снимут.
С начала года смертность:рождаемость = 3:1 (!!!!) Катастрофа, которую в упор не замечают. Территория опустошается под иностранных колонистов.