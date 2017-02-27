clash написав:оглянитесь в контексте валютного рынка, а именно: цены на доллар США-- апокалипсис и при 39, и при 24. все мнения хороши, но в жизни всегда где-то посрединке (плюс-минус влево-вправо)
Каждая вторая гривна в бюджете - заемная. Происходит наращивание гривневого долга в ОВГЗ. Укрепление гривны увеличит размер долга и стоимость его обслуживания в валютном выражении.
Власть очень глупа, что не производит девальвацию пока до выборов далеко. Курс 30-40. Побузят, побузят и через годик забудут. Такой курс легче держать, и со значительной частью долгов можно было бы рассчитаться, о внуках подумать, которым за все это платить или штаны снимут.
С начала года смертность:рождаемость = 3:1 (!!!!) Катастрофа, которую в упор не замечают. Территория опустошается под иностранных колонистов.
Zebra написав:Власть очень глупа, что не производит девальвацию пока до выборов далеко. Курс 30-40. Побузят, побузят и через годик забудут. Такой курс легче держать, и со значительной частью долгов можно было бы рассчитаться, о внуках подумать, которым за все это платить или штаны снимут.
С начала года смертность:рождаемость = 3:1 (!!!!) Катастрофа, которую в упор не замечают. Территория опустошается под иностранных колонистов.
ну так "все по плану" - восьмой год власти на отлично справляются с поставленными перед ней целями... Других целей никто и не ставил. А мнение живущих здесь индейцев никого не волнует. Самое главное рисовать красивые картинки, санкции, демонстрировать деолигархизацию, пафосно отмечать День Конституции и День Независимости, напрочь забыв что это такое вообще, и заправлять классные видосики (до этого были тортики )
Zebra написав:Власть очень глупа, что не производит девальвацию пока до выборов далеко. Курс 30-40. Побузят, побузят и через годик забудут. Такой курс легче держать, и со значительной частью долгов можно было бы рассчитаться, о внуках подумать, которым за все это платить или штаны снимут. С начала года смертность:рождаемость = 3:1 (!!!!) Катастрофа, которую в упор не замечают. Территория опустошается под иностранных колонистов.
Все оказывается так просто? Курс 40 и с долгами рассчитаемся и рождаемость повысится. Гениально!
Zebra написав:Власть очень глупа, что не производит девальвацию пока до выборов далеко. Курс 30-40. Побузят, побузят и через годик забудут. Такой курс легче держать, и со значительной частью долгов можно было бы рассчитаться, о внуках подумать, которым за все это платить или штаны снимут. С начала года смертность:рождаемость = 3:1 (!!!!) Катастрофа, которую в упор не замечают. Территория опустошается под иностранных колонистов.
Все оказывается так просто? Курс 40 и с долгами рассчитаемся и рождаемость повысится. Гениально!
Щодо ціни на газ. Чому не виконується ст.13 Конституції ? Все просто - собівартість внутрішнього видобутку ( якого вистачає на потреби населення) + інвест.складова = до 100 дол./тис. куб. М. Ахметови з Пінчуками нехай купляють де хочуть і по чому хочуть. Або виконуйте основний Закон або міняйте Конституцію. Що не так, чому на цьому не акцентують увагу? ( я- не комуніст, я-бандеровець )
Востаннє редагувалось alex10 в Чет 08 лип, 2021 08:07, всього редагувалось 1 раз.
Zebra написав:Бензинчик по 40-45 грн до конца года тоже будет очень интересное событие.
Та ладно Вам! Вспоминаем недавнее прошлое: Доллар был по 4- через пять лет 12, откат до 8, ещё через пять лет по 40, откат до 30. То есть сейчас снова и опять выстрелит раза в три, и затем откатит. Цифры округляю, но сама схема думаю всем давно понятна. Так что 40-45 это мечты сладкие : ))
vitaliian написав:без станка при инфляции 15+ невозможно финансировать правительство под 12%. Это цугцванг, если вырубить станок, ставки по гривне взлетят до 20% и вырастет обслуживание долга, не вырубать инфляция съест и без того мизерные зарплаты и пенсии, вдобавок надо будет ослаблять гривну что ударит по импортёрам и конечному потребителю импорта. Остается подпечатывать понемногу, оттягивая во времени сценарий номер два. А чтобы пипл не нервничал, периодически позволять гривне укрепляться.
у нас высокая инфляция вызовет не только стагфляцию но и девальвацию. Если НБУ не начнёт активно поднимать учётную ставку, вангую девал уже осенью 22го года. На 2021й ещё есть ресурсы звр и дешёвые деньги нерезов, в моменты низкого спроса могут даже ниже 26 нарисовать.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 08 лип, 2021 08:43, всього редагувалось 6 разів.