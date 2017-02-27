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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7950795179527953>
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 00:14

  clash написав:оглянитесь в контексте валютного рынка, а именно: цены на доллар США-- апокалипсис и при 39, и при 24. все мнения хороши, но в жизни всегда где-то посрединке (плюс-минус влево-вправо)

Каждая вторая гривна в бюджете - заемная.
Происходит наращивание гривневого долга в ОВГЗ. Укрепление гривны увеличит размер долга и стоимость его обслуживания в валютном выражении.

Власть очень глупа, что не производит девальвацию пока до выборов далеко. Курс 30-40. Побузят, побузят и через годик забудут. Такой курс легче держать, и со значительной частью долгов можно было бы рассчитаться, о внуках подумать, которым за все это платить или штаны снимут.

С начала года смертность:рождаемость = 3:1 (!!!!) Катастрофа, которую в упор не замечают. Территория опустошается под иностранных колонистов.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 03:48

  Zebra написав:Власть очень глупа, что не производит девальвацию пока до выборов далеко. Курс 30-40. Побузят, побузят и через годик забудут. Такой курс легче держать, и со значительной частью долгов можно было бы рассчитаться, о внуках подумать, которым за все это платить или штаны снимут.

С начала года смертность:рождаемость = 3:1 (!!!!) Катастрофа, которую в упор не замечают. Территория опустошается под иностранных колонистов.


ну так "все по плану" - восьмой год власти на отлично справляются с поставленными перед ней целями... Других целей никто и не ставил. А мнение живущих здесь индейцев никого не волнует. Самое главное рисовать красивые картинки, санкции, демонстрировать деолигархизацию, пафосно отмечать День Конституции и День Независимости, напрочь забыв что это такое вообще, и заправлять классные видосики (до этого были тортики :mrgreen: )
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 06:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Zebra написав:Власть очень глупа, что не производит девальвацию пока до выборов далеко. Курс 30-40. Побузят, побузят и через годик забудут. Такой курс легче держать, и со значительной частью долгов можно было бы рассчитаться, о внуках подумать, которым за все это платить или штаны снимут.
С начала года смертность:рождаемость = 3:1 (!!!!) Катастрофа, которую в упор не замечают. Территория опустошается под иностранных колонистов.


Все оказывается так просто? Курс 40 и с долгами рассчитаемся и рождаемость повысится.
Гениально!
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 06:40

  Aps написав:
Zebra написав:Власть очень глупа, что не производит девальвацию пока до выборов далеко. Курс 30-40. Побузят, побузят и через годик забудут. Такой курс легче держать, и со значительной частью долгов можно было бы рассчитаться, о внуках подумать, которым за все это платить или штаны снимут.
С начала года смертность:рождаемость = 3:1 (!!!!) Катастрофа, которую в упор не замечают. Территория опустошается под иностранных колонистов.


Все оказывается так просто? Курс 40 и с долгами рассчитаемся и рождаемость повысится.
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Возможно Зебра имел ввиду себя?
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 07:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

27.15-27.18/27.24-27.25
odessit2007
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 08:00

  Zebra написав:Бензинчик по 40-45 грн до конца года тоже будет очень интересное событие.

Та ладно Вам! Вспоминаем недавнее прошлое: Доллар был по 4- через пять лет 12, откат до 8, ещё через пять лет по 40, откат до 30. То есть сейчас снова и опять выстрелит раза в три, и затем откатит. Цифры округляю, но сама схема думаю всем давно понятна. Так что 40-45 это мечты сладкие : ))
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 08:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Как считаете - ждем повышение ставки в США, по идее евро вниз. Но может уже сейчас отработано это будущее повышение ставки и евро останется на текущих уровнях?
striped
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 08:23

По мере повышения инфляции в ближайшие годы перед центральными банками возникнет дилемма. Если они начнут постепенно сворачивать нетрадиционную монетарную политику и повышать учётные ставки для борьбы с инфляцией, появится риск, что они спровоцируют масштабный долговой кризис и жестокую рецессию. Если же они будут сохранять мягкую монетарную политику, тогда возникнет риск повышения инфляции до двузначных цифр — и начала глубокой стагфляции после очередных негативных шоков на стороне предложения. https://nv.ua/opinion/inflyaciya-chto-proishodit-s-mirovoy-ekonomikoy-v-2021-godu-poslednie-novosti-50169386.html?utm_campaign=lenta&utm_medium=widget&utm_source=site
собственно автор подтвердил написанное мной ранее
  vitaliian написав:без станка при инфляции 15+ невозможно финансировать правительство под 12%. Это цугцванг, если вырубить станок, ставки по гривне взлетят до 20% и вырастет обслуживание долга, не вырубать инфляция съест и без того мизерные зарплаты и пенсии, вдобавок надо будет ослаблять гривну что ударит по импортёрам и конечному потребителю импорта. Остается подпечатывать понемногу, оттягивая во времени сценарий номер два. А чтобы пипл не нервничал, периодически позволять гривне укрепляться.

у нас высокая инфляция вызовет не только стагфляцию но и девальвацию. Если НБУ в 21м не начнёт активно поднимать учётную ставку до 12-15%, вангую девал уже осенью 22го.

На 2021й согласен с Орестом, риски минимальные, пока ещё есть ресурсы звр и дешёвые деньги нерезов, а в моменты низкого спроса могут даже ниже 26 нарисовать.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 08 лип, 2021 08:51, всього редагувалось 9 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 09:46

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
Зображення

ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
Зображення
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 09:53

  orest написав: ...Україна має внутрішній видобуток газу, який за валюту купувати не треба... і видобуток росте...
:twisted:

Неправду говорите - добыча падает : https://www.slovoidilo.ua/2021/02/05/in ... alezhnosti .
volk-1970
 
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