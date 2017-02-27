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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7950795179527953
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 10:03

  Aps написав:
Zebra написав:Власть очень глупа, что не производит девальвацию пока до выборов далеко. Курс 30-40. Побузят, побузят и через годик забудут. Такой курс легче держать, и со значительной частью долгов можно было бы рассчитаться, о внуках подумать, которым за все это платить или штаны снимут.
С начала года смертность:рождаемость = 3:1 (!!!!) Катастрофа, которую в упор не замечают. Территория опустошается под иностранных колонистов.


Все оказывается так просто? Курс 40 и с долгами рассчитаемся и рождаемость повысится.
Гениально!

Это взаимосвязанные вещи. Направь деньги высвобожденные от обслуживания долгов на рождаемость - получим беби бум.

270 млрд грн в год уходит на обслуживание кредитов, которых я не брал, но с моих и ваших налогов кому то уходят.
Предложи украинкам по 270 тысяч грн при рождении ребенка, рожать будут по миллиону в год.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 10:06

  Alex2007 написав:
  Zebra написав:Власть очень глупа, что не производит девальвацию пока до выборов далеко. Курс 30-40. Побузят, побузят и через годик забудут. Такой курс легче держать, и со значительной частью долгов можно было бы рассчитаться, о внуках подумать, которым за все это платить или штаны снимут.

С начала года смертность:рождаемость = 3:1 (!!!!) Катастрофа, которую в упор не замечают. Территория опустошается под иностранных колонистов.


ну так "все по плану" - восьмой год власти на отлично справляются с поставленными перед ней целями... Других целей никто и не ставил. А мнение живущих здесь индейцев никого не волнует. Самое главное рисовать красивые картинки, санкции, демонстрировать деолигархизацию, пафосно отмечать День Конституции и День Независимости, напрочь забыв что это такое вообще, и заправлять классные видосики (до этого были тортики :mrgreen: )


Поправлю немного - не "...восьмой год... " , а уже двадцать восьмой год подряд население Украины сокращается , так что " сегодняшние " ничем не отличаются от всех без исключения " попередников " : https://index.minfin.com.ua/reference/people/ .
volk-1970
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 10:10

  Zebra написав:Каждая вторая гривна в бюджете - заемная.
Происходит наращивание гривневого долга в ОВГЗ. Укрепление гривны увеличит размер долга и стоимость его обслуживания в валютном выражении.

Власть очень глупа, что не производит девальвацию пока до выборов далеко. Курс 30-40. Побузят, побузят и через годик забудут. Такой курс легче держать, и со значительной частью долгов можно было бы рассчитаться, о внуках подумать, которым за все это платить или штаны снимут.


Они бы может и рады провести девал, да кто-ж им даст... Это ведь будет означать, что профит от кредитов осядет в украинской экономике.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 10:13

Zebra
Власть очень глупа

Я так не думаю. Они знают как победить на выборах звездежом: чёт продадут, где-то интересы сдадут, пообещают, создадут иллюзию старта обещанного...
Вот увидите.
clash
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 10:34

  Forum написав:
  Zebra написав:Бензинчик по 40-45 грн до конца года тоже будет очень интересное событие.

Та ладно Вам! Вспоминаем недавнее прошлое: Доллар был по 4- через пять лет 12, откат до 8, ещё через пять лет по 40, откат до 30. То есть сейчас снова и опять выстрелит раза в три, и затем откатит. Цифры округляю, но сама схема думаю всем давно понятна. Так что 40-45 это мечты сладкие : ))


В три раза наверное не выстрелит - курс все-таки последние годы как-то плавает в широком диапазоне, скидывая напряженность, в отличие от прежних времен прибитых "по5", "по8".
Здесь если девал сейчас (в ближайшее время) - то будет не такой сильный, а если в планах сильный (двух-трехкратный) - то он будет еще нескоро. Наверное.

  volk-1970 написав:
Поправлю немного - не "...восьмой год... " , а уже двадцать восьмой год подряд население Украины сокращается


в общем - да - 28-30 лет.
Но "Ми з реформами найшвидші в Європі" — Зеленський https://news.finance.ua/ua/news/-/49624 ... -zelenskyj
Alex2007
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