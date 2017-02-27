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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7951795279537954>
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 10:03

  Aps написав:
Zebra написав:Власть очень глупа, что не производит девальвацию пока до выборов далеко. Курс 30-40. Побузят, побузят и через годик забудут. Такой курс легче держать, и со значительной частью долгов можно было бы рассчитаться, о внуках подумать, которым за все это платить или штаны снимут.
С начала года смертность:рождаемость = 3:1 (!!!!) Катастрофа, которую в упор не замечают. Территория опустошается под иностранных колонистов.


Все оказывается так просто? Курс 40 и с долгами рассчитаемся и рождаемость повысится.
Гениально!

Это взаимосвязанные вещи. Направь деньги высвобожденные от обслуживания долгов на рождаемость - получим беби бум.

270 млрд грн в год уходит на обслуживание кредитов, которых я не брал, но с моих и ваших налогов кому то уходят.
Предложи украинкам по 270 тысяч грн при рождении ребенка, рожать будут по миллиону в год.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 10:06

  Alex2007 написав:
  Zebra написав:Власть очень глупа, что не производит девальвацию пока до выборов далеко. Курс 30-40. Побузят, побузят и через годик забудут. Такой курс легче держать, и со значительной частью долгов можно было бы рассчитаться, о внуках подумать, которым за все это платить или штаны снимут.

С начала года смертность:рождаемость = 3:1 (!!!!) Катастрофа, которую в упор не замечают. Территория опустошается под иностранных колонистов.


ну так "все по плану" - восьмой год власти на отлично справляются с поставленными перед ней целями... Других целей никто и не ставил. А мнение живущих здесь индейцев никого не волнует. Самое главное рисовать красивые картинки, санкции, демонстрировать деолигархизацию, пафосно отмечать День Конституции и День Независимости, напрочь забыв что это такое вообще, и заправлять классные видосики (до этого были тортики :mrgreen: )


Поправлю немного - не "...восьмой год... " , а уже двадцать восьмой год подряд население Украины сокращается , так что " сегодняшние " ничем не отличаются от всех без исключения " попередников " : https://index.minfin.com.ua/reference/people/ .
volk-1970
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 10:10

  Zebra написав:Каждая вторая гривна в бюджете - заемная.
Происходит наращивание гривневого долга в ОВГЗ. Укрепление гривны увеличит размер долга и стоимость его обслуживания в валютном выражении.

Власть очень глупа, что не производит девальвацию пока до выборов далеко. Курс 30-40. Побузят, побузят и через годик забудут. Такой курс легче держать, и со значительной частью долгов можно было бы рассчитаться, о внуках подумать, которым за все это платить или штаны снимут.


Они бы может и рады провести девал, да кто-ж им даст... Это ведь будет означать, что профит от кредитов осядет в украинской экономике.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 10:13

Zebra
Власть очень глупа

Я так не думаю. Они знают как победить на выборах звездежом: чёт продадут, где-то интересы сдадут, пообещают, создадут иллюзию старта обещанного...
Вот увидите.
clash
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 10:34

  Forum написав:
  Zebra написав:Бензинчик по 40-45 грн до конца года тоже будет очень интересное событие.

Та ладно Вам! Вспоминаем недавнее прошлое: Доллар был по 4- через пять лет 12, откат до 8, ещё через пять лет по 40, откат до 30. То есть сейчас снова и опять выстрелит раза в три, и затем откатит. Цифры округляю, но сама схема думаю всем давно понятна. Так что 40-45 это мечты сладкие : ))


В три раза наверное не выстрелит - курс все-таки последние годы как-то плавает в широком диапазоне, скидывая напряженность, в отличие от прежних времен прибитых "по5", "по8".
Здесь если девал сейчас (в ближайшее время) - то будет не такой сильный, а если в планах сильный (двух-трехкратный) - то он будет еще нескоро. Наверное.

  volk-1970 написав:
Поправлю немного - не "...восьмой год... " , а уже двадцать восьмой год подряд население Украины сокращается


в общем - да - 28-30 лет.
Но "Ми з реформами найшвидші в Європі" — Зеленський https://news.finance.ua/ua/news/-/49624 ... -zelenskyj
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 10:47

  striped написав:Как считаете - ждем повышение ставки в США, по идее евро вниз. Но может уже сейчас отработано это будущее повышение ставки и евро останется на текущих уровнях?


Мне видится падение евро в среднесроке - ФРС почти гарантированно свернет QE раньше ЕЦБ. Экономика США уже разогрета, местами даже перегрета, в то время, как еврозона лишь начинает отталкиваться от дна. Это хорошо видно по динамике инфляции, к таргетированию которой ФРС придется вернуться до конца этого года, а у ЕЦБ будет запас еще месяцев 6-9

  volk-1970 написав:
  orest написав: ...Україна має внутрішній видобуток газу, який за валюту купувати не треба... і видобуток росте...
:twisted:

Неправду говорите - добыча падает : https://www.slovoidilo.ua/2021/02/05/in ... alezhnosti .


Когда очень хочется купить доллар по 26, и не такое причудится :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 10:54

  Zebra написав:Это взаимосвязанные вещи. Направь деньги высвобожденные от обслуживания долгов на рождаемость - получим беби бум.

270 млрд грн в год уходит на обслуживание кредитов, которых я не брал, но с моих и ваших налогов кому то уходят.
Предложи украинкам по 270 тысяч грн при рождении ребенка, рожать будут по миллиону в год.


Какая-то взаимосвязь таки есть - вот рождаемость, наложенная на разные материальные пакеты государственной поддержки:

Зображення
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 11:03

  zРадио написав:Мне видится падение евро в среднесроке - ФРС почти гарантированно свернет QE раньше ЕЦБ. Экономика США уже разогрета, местами даже перегрета, в то время, как еврозона лишь начинает отталкиваться от дна.


Мне видится у ФРС уже давно нет возможностей свернуть QE, они бы может и рады были это сделать, т.к. кредиты уже давно не дают ожидаемого эффекта и только усугубляют ситуацию. Но сворачивание будет означать дефолт и коллапс экономики. Кому это нужно и кто на это пойдет? Поэтому имхо все будет продолжаться в том-же духе, инфляция будет расти. По этой-же причине и у ЕЦБ нет никакого смысла не делать также.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 11:17

  Цитрин написав:
  zРадио написав:Мне видится падение евро в среднесроке - ФРС почти гарантированно свернет QE раньше ЕЦБ. Экономика США уже разогрета, местами даже перегрета, в то время, как еврозона лишь начинает отталкиваться от дна.


Мне видится у ФРС уже давно нет возможностей свернуть QE, они бы может и рады были это сделать, т.к. кредиты уже давно не дают ожидаемого эффекта и только усугубляют ситуацию. Но сворачивание будет означать дефолт и коллапс экономики. Кому это нужно и кто на это пойдет? Поэтому имхо все будет продолжаться в том-же духе, инфляция будет расти. По этой-же причине и у ЕЦБ нет никакого смысла не делать также.


А вы уверены, что вкладываете в QE корректные смыслы? Не прекратится эмиссия - согласен, разумеется, в системе частичного резервирования по-другому и быть не может. Не прекратится QE - не согласен и не буду уже повторяться с аргументами, так часто я их здесь излагал.

Напомню только, что точно такие же, прям слово в слово, разговоры велись в 2009-2010 гг, когда казалось, что покупки мусора ФРС не прекратит уже никогда. Но сперва наступил 2011-й, затем 2015-й, затем 2018-й...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 11:32

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
08.07.2021....................27,2679
Доллар потерял 3 копейки.

МКГ*............7.0494............7.0614...........+0.17%

Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе стали медленно подниматься и за час прошли 3 копейки. После небольшой паузы выросли еще на полкопейки.
В мире доллар вчера вечером вырос, после чего стал медленно с колебаниями опускаться и сейчас вернулся к вчерашним уровням.
Справочный курс встретили котировками 27.2700 - 27.2900, что на 3.5 копейки выше открытия.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах уменьшились за счет роста объема суточных сертификатов и обналички. Остальные факторы влияли слабо, но стоит обратить внимание на рост суточного рефинанса.
Как и накануне, вчерашние данные анализа ликвидности были откорректированы и опять наличка перешла в прочие. На этот раз с обратным знаком. Не знаю, что это такое, но эти прочие за 2 дня друг друга уравновесили, что позволяет не обращать на это внимания.

Во вторник обороты МБ выросли с ТОМных 248.4 до 449.4 млн, оставшись ниже минимума прошлой недели. Двойного предложения не наблюдалось. Обороты похолжи на чистые. Как и в понедельник, банки оставались пассивными, обороты МБ близки к клиентским. Клиентские обороты тоже выросли, предложение немного превысило спрос за счет форвардных продаж. Оперативные сделки близки к балансу.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.

  Zebra написав:Предложи украинкам по 270 тысяч грн при рождении ребенка, рожать будут по миллиону в год.

Это слишком дорогой и не слишком эффективный метод. Проще и дешевле опустить уровень жизни до такого, при котором контрацепция станет роскошью для богатых. Если сравнить уровень рождаемости с уровнем жизни в разных странах, преимущество бедности станет очевидным.
Можно еще и интернет отключить, чтобы не отвлекались :)
Сибарит
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