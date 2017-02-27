Додано: Чет 08 лип, 2021 11:32

Zebra написав: Предложи украинкам по 270 тысяч грн при рождении ребенка, рожать будут по миллиону в год. Предложи украинкам по 270 тысяч грн при рождении ребенка, рожать будут по миллиону в год.

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0008.07.2021....................Доллар потерял 3 копейки.МКГ*............7.0494............7.0614...........Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе стали медленно подниматься и за час прошли 3 копейки. После небольшой паузы выросли еще на полкопейки.В мире доллар вчера вечером вырос, после чего стал медленно с колебаниями опускаться и сейчас вернулся к вчерашним уровням.Справочный курс встретили котировками 27.2700 - 27.2900, что на 3.5 копейки выше открытия.НБУ вчера на рынок не выходил.Остатки на коррсчетах уменьшились за счет роста объема суточных сертификатов и обналички. Остальные факторы влияли слабо, но стоит обратить внимание на рост суточного рефинанса.Как и накануне, вчерашние данные анализа ликвидности были откорректированы и опять наличка перешла в прочие. На этот раз с обратным знаком. Не знаю, что это такое, но эти прочие за 2 дня друг друга уравновесили, что позволяет не обращать на это внимания.Во вторник обороты МБ выросли с ТОМных 248.4 до 449.4 млн, оставшись ниже минимума прошлой недели. Двойного предложения не наблюдалось. Обороты похолжи на чистые. Как и в понедельник, банки оставались пассивными, обороты МБ близки к клиентским. Клиентские обороты тоже выросли, предложение немного превысило спрос за счет форвардных продаж. Оперативные сделки близки к балансу.* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.Это слишком дорогой и не слишком эффективный метод. Проще и дешевле опустить уровень жизни до такого, при котором контрацепция станет роскошью для богатых. Если сравнить уровень рождаемости с уровнем жизни в разных странах, преимущество бедности станет очевидным.Можно еще и интернет отключить, чтобы не отвлекались