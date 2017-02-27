Власть очень глупа
Я так не думаю. Они знают как победить на выборах звездежом: чёт продадут, где-то интересы сдадут, пообещают, создадут иллюзию старта обещанного...
Вот увидите.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 лип, 2021 10:13
Zebra
Я так не думаю. Они знают как победить на выборах звездежом: чёт продадут, где-то интересы сдадут, пообещают, создадут иллюзию старта обещанного...
Вот увидите.
Додано: Чет 08 лип, 2021 10:34
В три раза наверное не выстрелит - курс все-таки последние годы как-то плавает в широком диапазоне, скидывая напряженность, в отличие от прежних времен прибитых "по5", "по8".
Здесь если девал сейчас (в ближайшее время) - то будет не такой сильный, а если в планах сильный (двух-трехкратный) - то он будет еще нескоро. Наверное.
в общем - да - 28-30 лет.
Но "Ми з реформами найшвидші в Європі" — Зеленський https://news.finance.ua/ua/news/-/49624 ... -zelenskyj
Додано: Чет 08 лип, 2021 10:47
Мне видится падение евро в среднесроке - ФРС почти гарантированно свернет QE раньше ЕЦБ. Экономика США уже разогрета, местами даже перегрета, в то время, как еврозона лишь начинает отталкиваться от дна. Это хорошо видно по динамике инфляции, к таргетированию которой ФРС придется вернуться до конца этого года, а у ЕЦБ будет запас еще месяцев 6-9
Когда очень хочется купить доллар по 26, и не такое причудится
Додано: Чет 08 лип, 2021 10:54
Какая-то взаимосвязь таки есть - вот рождаемость, наложенная на разные материальные пакеты государственной поддержки:
Додано: Чет 08 лип, 2021 11:03
Мне видится у ФРС уже давно нет возможностей свернуть QE, они бы может и рады были это сделать, т.к. кредиты уже давно не дают ожидаемого эффекта и только усугубляют ситуацию. Но сворачивание будет означать дефолт и коллапс экономики. Кому это нужно и кто на это пойдет? Поэтому имхо все будет продолжаться в том-же духе, инфляция будет расти. По этой-же причине и у ЕЦБ нет никакого смысла не делать также.
Додано: Чет 08 лип, 2021 11:17
А вы уверены, что вкладываете в QE корректные смыслы? Не прекратится эмиссия - согласен, разумеется, в системе частичного резервирования по-другому и быть не может. Не прекратится QE - не согласен и не буду уже повторяться с аргументами, так часто я их здесь излагал.
Напомню только, что точно такие же, прям слово в слово, разговоры велись в 2009-2010 гг, когда казалось, что покупки мусора ФРС не прекратит уже никогда. Но сперва наступил 2011-й, затем 2015-й, затем 2018-й...
Додано: Чет 08 лип, 2021 11:32
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
08.07.2021....................27,2679
Доллар потерял 3 копейки.
МКГ*............7.0494............7.0614...........+0.17%
Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе стали медленно подниматься и за час прошли 3 копейки. После небольшой паузы выросли еще на полкопейки.
В мире доллар вчера вечером вырос, после чего стал медленно с колебаниями опускаться и сейчас вернулся к вчерашним уровням.
Справочный курс встретили котировками 27.2700 - 27.2900, что на 3.5 копейки выше открытия.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах уменьшились за счет роста объема суточных сертификатов и обналички. Остальные факторы влияли слабо, но стоит обратить внимание на рост суточного рефинанса.
Как и накануне, вчерашние данные анализа ликвидности были откорректированы и опять наличка перешла в прочие. На этот раз с обратным знаком. Не знаю, что это такое, но эти прочие за 2 дня друг друга уравновесили, что позволяет не обращать на это внимания.
Во вторник обороты МБ выросли с ТОМных 248.4 до 449.4 млн, оставшись ниже минимума прошлой недели. Двойного предложения не наблюдалось. Обороты похолжи на чистые. Как и в понедельник, банки оставались пассивными, обороты МБ близки к клиентским. Клиентские обороты тоже выросли, предложение немного превысило спрос за счет форвардных продаж. Оперативные сделки близки к балансу.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Это слишком дорогой и не слишком эффективный метод. Проще и дешевле опустить уровень жизни до такого, при котором контрацепция станет роскошью для богатых. Если сравнить уровень рождаемости с уровнем жизни в разных странах, преимущество бедности станет очевидным.
Можно еще и интернет отключить, чтобы не отвлекались
Додано: Чет 08 лип, 2021 12:22
ще тре вкладатися у відповідну інфраструктуру: дитячи садки, школи, парки, поліклініки, лікарні, пропаганда багатодітності, пільгове житло і ЖКХ і т.д., міграційна політика: спрощене громадянство молодим філіпінкам та узбечкам...
Додано: Чет 08 лип, 2021 12:24
flyman , не тре.
У нас в сёлах и (бывших) райцентрах просто закрываются поликлиники и школы. А дома пустуют улицами. Перестанут закрываться.
Додано: Чет 08 лип, 2021 12:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Народжуваність в Україні 10/100тис., в Нігерії 40/100тис. Допомога при народженні в Україні ~2тис$ в Нігерії ~50$. А близько 100млн нігерійців живуть на суму менше 2$ на добу і попри те щасливіших людей, зі слів знайомих, які там працюють, вони не зустрічали.
Тут можуть допомогти таки більше методи шановного Сибарита:))
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