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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 лип, 2021 13:15
stryzhko написав:
Народжуваність в Україні 10/100тис., в Нігерії 40/100тис. Допомога при народженні в Україні ~2тис$ в Нігерії ~50$. А близько 100млн нігерійців живуть на суму менше 2$ на добу і попри те щасливіших людей, зі слів знайомих, які там працюють, вони не зустрічали.
Тут можуть допомогти таки більше методи шановного Сибарита:))
В Нігерії клімат екваторіальний, не треба газу, та і багата Європа далеко і викликає менше заздрощів.
Народжуваність легше приземлити, а тепер вже ніхто і ніяк не підніме, тим більше в умовах домінуючої ідеології споживання.
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Додано: Чет 08 лип, 2021 13:24
Востаннє редагувалось vovakwasov
в Чет 08 лип, 2021 13:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 08 лип, 2021 13:32
Что-то в Альфе продажа онлайн 27,38
А меняйло продает по 27,25(26)
В чем подвох ?
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Додано: Чет 08 лип, 2021 13:41
Щойно докупив в ПУМБі по 27.35...- на 100% в зелені
Ой+ написав:
В Нігерії клімат екваторіальний, не треба газу, та і багата Європа далеко і викликає менше заздрощів.
Народжуваність легше приземлити, а тепер вже ніхто і ніяк не підніме, тим більше в умовах домінуючої ідеології споживання.
Справа не в кліматі. Справа в намірах жінок будувати родину, а не кар'єру. Коли жінки починають думати про кар'єру виходить ситуація як в Японії чи Європі.
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