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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7951795279537954
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 13:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  stryzhko написав:Народжуваність в Україні 10/100тис., в Нігерії 40/100тис. Допомога при народженні в Україні ~2тис$ в Нігерії ~50$. А близько 100млн нігерійців живуть на суму менше 2$ на добу і попри те щасливіших людей, зі слів знайомих, які там працюють, вони не зустрічали.
Тут можуть допомогти таки більше методи шановного Сибарита:))


В Нігерії клімат екваторіальний, не треба газу, та і багата Європа далеко і викликає менше заздрощів.
Народжуваність легше приземлити, а тепер вже ніхто і ніяк не підніме, тим більше в умовах домінуючої ідеології споживання.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 13:24

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Востаннє редагувалось vovakwasov в Чет 08 лип, 2021 13:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 13:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Что-то в Альфе продажа онлайн 27,38
А меняйло продает по 27,25(26)

В чем подвох ?
Amat
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 13:41

Щойно докупив в ПУМБі по 27.35...- на 100% в зелені :)

  Ой+ написав:
В Нігерії клімат екваторіальний, не треба газу, та і багата Європа далеко і викликає менше заздрощів.
Народжуваність легше приземлити, а тепер вже ніхто і ніяк не підніме, тим більше в умовах домінуючої ідеології споживання.


Справа не в кліматі. Справа в намірах жінок будувати родину, а не кар'єру. Коли жінки починають думати про кар'єру виходить ситуація як в Японії чи Європі.
vovakwasov
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