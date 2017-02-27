Додано: Чет 08 лип, 2021 14:57

Цитрин написав: Мне видится у ФРС уже давно нет возможностей свернуть QE... Мне видится у ФРС уже давно нет возможностей свернуть QE...

При лечении больного многое зависит от мастерства и опыта врача.Вспомним Б.Бернанке, который в недалёком прошлом ювелирно прекратил все предыдущие QE без негативных последствий. Тогда тоже многие предрекали крах на фондовых рынках.Тут главное не делать резких движений и не резать фондусразу по живому, дабы не разрушить инвестиционную среду....Технология управления толпой уже отработана.Сначала делались легкие намеки банкирами из ком.банков ТОП-5,Инвесторы приняли их к сведению, подумав: "Да когда это ещё будет", и спокойно проглотили.Затем пошли намеки от чиновников ФРС... Опять проглотили...Затем о необходимость повысить ставку намекнул и сам Бернанке.Но новость была ожидаемая и уже переваренная.. Проглотили не подавившись. Ну и т.д...Всё идет по накатанной и на этот раз...Когда толпа инвесторов будет уже морально готова к этому действию,ставку начнут поднимать....Но не резко, а всего лишь на какие-то чисто символические 0.01-0.1%,что будет ничего не значащая фигня...Рынки будут довольными и без особой паники.И так, мелкими шажками, никого не пугая, можно со временем поднять ставку очень высоко, и медленно приземлить фондовый рынок, сдув раздувшийся пузырь...Сейчас всё будет зависеть от мастерства амер.лекарей. Как они смогут манипулировать словесными интервенциям и практическими делами...