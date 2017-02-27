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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 лип, 2021 13:15
stryzhko написав:
Народжуваність в Україні 10/100тис., в Нігерії 40/100тис. Допомога при народженні в Україні ~2тис$ в Нігерії ~50$. А близько 100млн нігерійців живуть на суму менше 2$ на добу і попри те щасливіших людей, зі слів знайомих, які там працюють, вони не зустрічали.
Тут можуть допомогти таки більше методи шановного Сибарита:))
В Нігерії клімат екваторіальний, не треба газу, та і багата Європа далеко і викликає менше заздрощів.
Народжуваність легше приземлити, а тепер вже ніхто і ніяк не підніме, тим більше в умовах домінуючої ідеології споживання.
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Додано: Чет 08 лип, 2021 13:24
Востаннє редагувалось vovakwasov
в Чет 08 лип, 2021 13:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 08 лип, 2021 13:32
Что-то в Альфе продажа онлайн 27,38
А меняйло продает по 27,25(26)
В чем подвох ?
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Додано: Чет 08 лип, 2021 13:41
Щойно докупив в ПУМБі по 27.35...- на 100% в зелені
Ой+ написав:
В Нігерії клімат екваторіальний, не треба газу, та і багата Європа далеко і викликає менше заздрощів.
Народжуваність легше приземлити, а тепер вже ніхто і ніяк не підніме, тим більше в умовах домінуючої ідеології споживання.
Справа не в кліматі. Справа в намірах жінок будувати родину, а не кар'єру. Коли жінки починають думати про кар'єру виходить ситуація як в Японії чи Європі.
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Додано: Чет 08 лип, 2021 14:52
vovakwasov написав:
Щойно докупив в ПУМБі по 27.35...- на 100% в зелені
Ой+ написав:
В Нігерії клімат екваторіальний, не треба газу, та і багата Європа далеко і викликає менше заздрощів.
Народжуваність легше приземлити, а тепер вже ніхто і ніяк не підніме, тим більше в умовах домінуючої ідеології споживання.
Справа не в кліматі. Справа в намірах жінок
будувати родину, а не кар'єру. Коли жінки починають думати про кар'єру виходить ситуація як в Японії чи Європі.
Як то кажуть жабоїди - шерше ля фам... Вся проблема в жінках - це 100500%
Імхо, навіть те, що гривас відправився на девал, це також справа рук ...
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Додано: Чет 08 лип, 2021 14:57
Цитрин написав:
Мне видится у ФРС уже давно нет возможностей свернуть QE...
При лечении больного многое зависит от мастерства и опыта врача.
Вспомним Б.Бернанке, который в недалёком прошлом ювелирно прекратил все предыдущие QE без негативных последствий. Тогда тоже многие предрекали крах на фондовых рынках.
Тут главное не делать резких движений и не резать фонду
сразу по живому, дабы не разрушить инвестиционную среду....
Технология управления толпой уже отработана.
Сначала делались легкие намеки банкирами из ком.банков ТОП-5,
Инвесторы приняли их к сведению, подумав: "Да когда это ещё будет", и спокойно проглотили.
Затем пошли намеки от чиновников ФРС... Опять проглотили...
Затем о необходимость повысить ставку намекнул и сам Бернанке.
Но новость была ожидаемая и уже переваренная.. Проглотили не подавившись. Ну и т.д...
Всё идет по накатанной и на этот раз...
Когда толпа инвесторов будет уже морально готова к этому действию,
ставку начнут поднимать....
Но не резко, а всего лишь на какие-то чисто символические 0.01-0.1%,
что будет ничего не значащая фигня...Рынки будут довольными и без особой паники.
И так, мелкими шажками, никого не пугая, можно со временем поднять ставку очень высоко, и медленно приземлить фондовый рынок, сдув раздувшийся пузырь...
Сейчас всё будет зависеть от мастерства амер.лекарей. Как они смогут манипулировать словесными интервенциям и практическими делами...
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RTC12
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Додано: Чет 08 лип, 2021 15:12
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............08.07.2021..........09.07.2021
дата розрахунку..............07.07.2021...........08.07.2021
Євро.................................32,291.................32,3191...+0.09%
Долар США......................27,2993................27,2862...-0.05%
После полудня доллар отыграл 2 копейки.
Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе стали медленно подниматься и за час прошли 3 копейки. После небольшой паузы выросли еще на полкопейки.
В мире доллар вчера вечером вырос, после чего стал медленно с колебаниями опускаться и сейчас вернулся к вчерашним уровням.
Справочный курс встретили котировками 27.2700 - 27.2900, что на 3.5 копейки выше открытия.
После 12 рост ускорился и к обеду выросли на 6 копеек. Проигнорировав обед, чего очень давно не случалось, сразу же развернулись и, жуя на ходу бутерброды, пошли вниз чуть медленнее, чем поднимались. Чуть больше 1.5 часов потребовалось, чтобы опуститься на 5 копеек. После этого уравновесились и остановились. Около 15-30 снова приподнялись на полкопейки.
В мире доллар продолжает снижение.
Официальный курс встретили котировками 27.2850 - 27.3050. За день выросли на 5 копейки относительно открытия и на 3.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2020 - 26.9514 (+2) +33
2019 - 25.6022 (-11) +168
2018 - 26.3160 (-11)
2017 - 26.0230 (-4)
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Додано: Чет 08 лип, 2021 15:33
change_pm написав: vovakwasov написав:
Щойно докупив в ПУМБі по 27.35...- на 100% в зелені
Ой+ написав:
В Нігерії клімат екваторіальний, не треба газу, та і багата Європа далеко і викликає менше заздрощів.
Народжуваність легше приземлити, а тепер вже ніхто і ніяк не підніме, тим більше в умовах домінуючої ідеології споживання.
Справа не в кліматі. Справа в намірах жінок
будувати родину, а не кар'єру. Коли жінки починають думати про кар'єру виходить ситуація як в Японії чи Європі.
Як то кажуть жабоїди - шерше ля фам... Вся проблема в жінках - це 100500%
Імхо, навіть те, що гривас відправився на девал, це також справа рук ...
так, гучі, бонпрікси, шмінки, кретки - все імпортне.
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Додано: Чет 08 лип, 2021 15:43
RTC12 написав:
При лечении больного многое зависит от мастерства и опыта врача.
Вспомним Б.Бернанке, который в недалёком прошлом ювелирно прекратил все предыдущие QE без негативных последствий. Тогда тоже многие предрекали крах на фондовых рынках.
Тут главное не делать резких движений и не резать фонду
сразу по живому, дабы не разрушить инвестиционную среду....
Технология управления толпой уже отработана.
Сначала делались легкие намеки банкирами из ком.банков ТОП-5,
Инвесторы приняли их к сведению, подумав: "Да когда это ещё будет", и спокойно проглотили.
Затем пошли намеки от чиновников ФРС... Опять проглотили...
Затем о необходимость повысить ставку намекнул и сам Бернанке.
Но новость была ожидаемая и уже переваренная.. Проглотили не подавившись. Ну и т.д...
Всё идет по накатанной и на этот раз...
Когда толпа инвесторов будет уже морально готова к этому действию,
ставку начнут поднимать....
Но не резко, а всего лишь на какие-то чисто символические 0.01-0.1%,
что будет ничего не значащая фигня...Рынки будут довольными и без особой паники.
И так, мелкими шажками, никого не пугая, можно со временем поднять ставку очень высоко, и медленно приземлить фондовый рынок, сдув раздувшийся пузырь...
Сейчас всё будет зависеть от мастерства амер.лекарей. Как они смогут манипулировать словесными интервенциям и практическими делами...
По факту уже можно признавать мастерство. Проделана титаническая и в целом безошибочная работа - с началом смягчения не тянули, объемы ликвидности обеспечили с запасом, убедительно коммуницировали оптимизм в противовес апокалиптическим ожиданиям рынка и где-то даже здравой логике, залили население быстрыми деньгами, не дожидаясь обвала потребления... А ведь могли и струсить, как некоторые... ладно, о неудачниках не будем
Я сильно сомневаюсь, что выход из QE будет безболезненным, особенно, для развивающихся рынков. Но ключевой вызов преодолен - экономику отвели от края пропасти тогда, когда была подорвана даже мировая торговля, а каждый пятый предприниматель всерьез рассматривал возможность закрытия бизнеса
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